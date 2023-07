PAMI: afiliados pueden realizar trámites por Whatsapp y denunciar cobro de plus

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, tiene una función a través del bot PAME para que todos sus afiliados puedan gestionar trámites a través de WhatsApp.Al respecto, el titular de PAMI en Paraná, Claudio Ledesma, informó a“facilita los trámites en cuestiones fundamentales se puede sacar turno para realizar algún trámite presencial y también para tener a mano la credencial con el código QR. También se pueden hacer consultas referentes a todas las prestaciones durante las 24 horas del día”.En este sentido, destacó que PAME “es un sistema de mensajes instantáneos. Es importante aclarar que hay muchos trámites que sí o si necesitan la intervención del médico” y ejemplificó que no se pueden gestionar pañales o medicamentos”. En estos casos, lo que hace la aplicación es darle el formulario para que el profesional complete. Luego, el médico al cargarlo en el sistema, nos impacta en forma directa, se evalúa, se verifica que sea real la firma y el trámite está solucionado. Una vez que nosotros lo cargamos impacta en la farmacia para que el afiliado pueda concurrir directamente allí.Sobre las órdenes médicas electrónicas, dijo que “las realiza el médico de cabecera. Los abuelos tienen la oportunidad de denunciar el cobro de plus, también en este número. Tienen que ir a la opción “otros trámites”.“Nadie le puede cobrar nada si es atendido por PAMI, que cubre todas las presentaciones En el caso de cirugías no les tienen que cobrar nada por anestesia, por honorarios profesionales, porque se les está pagando muy bien, en término y a la altura de las prepagas”, sostuvo Ledesma.• Primero, el jubilado o pensionado debe mandar un mensaje de WhatsApp al número de PAMI: 1143703138. Con un simple "hola", es suficiente para que el bot PAME conteste con las opciones para ayudarte con tus trámites y consultas.• Luego deberás responder si sos afiliado a PAMI, si querés adherirte o si estás ayudando a alguien más que cuenta con este servicio.• Una vez dentro de la plataforma, vas a podés seleccionar "Medicamentos" como opción para la gestión a través del WhatsApp de PAMI. Ahí mismo, el servicio te responderá cómo tramitar los medicamentos gratuitos.Los jubilados y pensionados afiliados al PAMI podrán realizar los siguientes trámites:• Consultar con médicos de cabecera. Los afiliados podrán saber los datos del profesional al ingresar su número de afiliado, además de poder solicitar un cambio o realizar un reclamo.• Cartilla médica completa con especialistas. Los afiliados tendrán la posibilidad de consultar un prestador y obtener las órdenes para una derivación.• Acceso al carnet digital.• Solicitar Turnos.• Prestaciones e insumos. Los afiliados podrán hacer pedidos de pañales, traslados, tratamiento para la diabetes, entre otros más.