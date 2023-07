Fieles conmemoraron la Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen en Nogoyá

Video: La Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen en Nogoyá se lleva a cabo este domingo

Desfile tradicionalista

Video: Desfile tradicionalista en honor a la Virgen del Carmen

Saludo final a la "Virgen del Carmen"

Testimonios de feligreses

La comunidad de Nogoyá celebró este domingo a su patrona, "Nuestra Señora del Carmen". Es que la ciudad fue fundada un 16 de Julio de 1782 por el Padre Fernando Andrés Quiroga y Taboada alrededor de la capilla e imagen de Nuestra Señora del Carmen.En Nogoyá se considera a la Virgen del Carmen "como la primera ciudadana de la localidad". Y en el día de los festejos patronales, miles de fieles, provenientes de diferentes localidades, arribaron para agradecer, pedir o simplemente contemplar aquellas festividades, de las que todos hablan.transmitió en vivo los momentos destacados de la fiesta patronal y dialogó con los presentes.La celebración patronal comenzó a las 00.00 horas con el tradicional saludo a la virgen. Luego a las 9 am, se realizó una ofrenda floral por los pobladores y después se realizó la procesión por las calles de la ciudad. Un clima de fiesta y alegría se vivió en Nogoyá, donde una gran cantidad de fieles participó de las celebraciones.Muchos feligreses estuvieron presentes en un domingo soleado para conmemorar una nueva fecha religiosa en honor a la patrona de la ciudad "Nuestra Señora del Carmen".Alumnos de escuelas con varias banderas se hicieron presente en una ceremonia religiosa muy emotiva con la presencia de sacerdotes y muchos fieles de las iglesias.Al finalizar la procesión patronal, se concretó el desfile de agrupaciones tradicionalistas con la imagen de la Virgen en la puerta de ingreso a la Basílica.Agrupaciones gauchas y peregrinos de a caballo coronaron la celebración patronal en el ya tradicional desfile por el frente de la Basílica “Santuario Nuestra Señora del Carmen”.En última instancia, los miles de fieles y devotos se hicieron presentes en la puerta de la Basílica para despedir a la patrona de la ciudad de Nogoyá.Un devoto de la Virgen del Carmen, oriundo de la localidad de Diamante, indicó: “Es una satisfacción muy grande y es la primera vez que vengo. Como cristiano, es un evento muy lindo, en la cual uno siempre comparte las fiestas patronales de cada ciudad”.Además, agregó que “Nogoyá es una ciudad muy linda, agradable y la gente es cálida. Como creyente siempre vengo a compartir lo que es la fiesta patronal”.Con respecto al significado de la Virgen, sostuvo: “Es algo muy especial, lindo, agradable y satisfactorio, en el sentido de que uno como cristiano siempre está dispuesto para cualquier índole”.En tanto, una mujer comentó que “hace ocho años que no vivo en Nogoyá y cada vez que tengo la oportunidad de venir para un 16 de julio lo hago para ofrecer a mi compañero de vida y a mis hijos, a esta madre protectora que me acompaño toda mi vida”.Asimismo, contó que a sus hijos “le transmito la cultura y toda la historia con la que crecimos, donde es una manera de transmitir los valores y la fe que esta madre transmite a todos los hijos de Nogoyá, los cuales nos encontramos por diferentes circunstancias viviendo fuera de esta ciudad”.A su vez, una peregrina aseguró: “Es el día de la Virgen del Carmen, quien es la esposa de Dios, y la acompañaré siempre. Siento amor, alegría y una paz terrible”.Por otro lado, una mujer acompañada por su hijo, oriunda de Diamante, expresó: “Es la primera vez que vengo porque no soy de Nogoyá, pero me invitaron y es todo muy emotivo”.Por último, un hombre con una sonrisa en su rostro, manifestó: “Es el día de la esperanza. El momento de la Virgen recorriendo las calles es parte de la vida que podemos tener de ahora en adelante”.