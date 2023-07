Joven entrerriana persigue sus sueños y triunfa en México

Una joven entrerriana, Diana Villalba, triunfa en la televisión mexicana. La oven talento gualeguaychuense de 27 años es muy versátil, canta actúa y conduce. Actualmente se encuentra cumpliendo su sueño en tierras aztecas. Qué extraña de su ciudad natal.La experiencia migratoria de Daiana Villalba, gualeguaychuense de 27 años, tiene tintes hollywoodenses y un tanto de cuento de hadas.En su último año de secundaria, comenzó a cantar y tomó clases de canto. Después de haber cantado públicamente en lugares pequeños, le llegó una oportunidad que marcó un antes y un después en su vida.Se trató de la posibilidad de cantar en el escenario de la elección de la Reina del Turismo, cuando todavía se hacía esta fiesta. En el jurado, estaba Gervasio Larrivey y la que sería su mamá artística: Verónica Vieyra.“A Vero le gustó mi puesta en escena y me llamó para el casting de una obra de teatro. Ahí fue mi comienzo, Verónica me amplío los contactos, empecé a trabajar con ella a la par. Yo digo que es mi madre del arte, me enseñó cómo hablar, me enseñó actuación, hice muchas obras de teatro con ella, y al año me dijo que había una oportunidad para trabajar en México”, relata la gualeguaychuense al medio El Día de Gualeguaychú.Daiana hizo el casting por Skype para ser parte de una compañía de músicos y quedó seleccionada. Con pasaporte, visa en mano y tan solo 19 años partió tras sus sueños. El contrato duró 6 meses y luego volvió a la Argentina. Sin embargo, en esos meses se presentó a un casting televisivo para un reality y quedó. Hizo su participación y su curriculum quedó dando vueltas en Multimedios.A pesar de qué le llegaban ofertas desde México, por dos años Daiana permaneció en Gualeguaychú porque su tío y su abuela estaban enfermos. Cuando falleció su abuela, su mamá la impulsó a volver a ir tras sus sueños.Con la misma empresa que había trabajado en su primera experiencia, volvió a México y, mientras cantaba, un productor del canal donde había participado del reality la llamó para que se probara como presentadora de un programa adolescente. Daiana consiguió el trabajo y con ello un aval para quedarse en el país por más tiempo.En la actualidad, trabaja en la televisión nacional mexicana en el programa de revista “Viva la Vi”, estudió locución y es conductora y presentadora en varios eventos. Al ser una figura pública, pero con mucho papeleo de por medio, consiguió la doble ciudadanía.Sin embargo, las leyes migratorias en el país son un tanto severas, a tal punto que su madre no pudo ingresar debido a no contaba con una carta firmada por el gobierno donde se detallaba el tiempo que iba a permanecer en territorio mexicano y dónde iba a hospedarse durante esos meses.Este hecho, dice Daiana le afectó mucho, quien a pesar de su éxito, resalta los embates de migrar: “Se extraña lo ameno, extraño muchísimo agarrar la bicicleta e ir al Parque Únzue. Cuando migras te das cuenta que las pequeñas cosas, tomarte un café con una amiga, unos mates con tu vieja”.En esta línea, la presentadora señala que Monterrey, la ciudad donde vive, es muy machista y superficial, y que le costó asimilar el individualismo que prima en ese estado.Para extrañar un poco menos, Daiana dice que le gusta recrear cosas que hacía en su casa materna, como limpiar mientras toma mates y canta cuarteto o cumbia. De esta forma, logra abstraerse un poco y transportarse a Gualeguaychú.Como abanderada de la ciudad, intentó explicar en el podcast “Derramando el té” cómo era Gualeguaychú e incluso le enseñó al presentador cómo se pronuncia. En la actualidad se encuentra ahorrando para venir de vacaciones a la Argentina y pasar tiempo con su madre y su familia, a quienes extraña mucho.