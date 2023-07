Muestra de fe: padece ELA y fue en bicicleta hasta Itatí por una promesa

Sociedad Más de 30 mil jinetes y unos 100 mil caminantes peregrinan hacia Itatí

Un hombre con una enfermedad neurodegenerativa buscará llegar en bici desde Berisso provincia de Buenos Aires hasta Itatí para cumplir una promesa con su padre.Diego Aguirre tiene 36 años, padece una enfermedad neurodegenerativa #ELA y decidió que ese diagnóstico que recibió hace unos años no iba a frenarlo para hacer lo que lo hace feliz, subirse a una bici y recorrer caminos.Con pocas cosas y mucha garra, salió el 8 de mayo desde Berisso, provincia de Buenos Aires rumbo al litoral. Llegó a Virasoro con un mensaje de vida muy claro, concientizar sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como para caminar y hablar.En su caso, le afecta los tobillos, pero nada le impide pedalear para seguir sumando kilómetros, “cada subida de la ruta, es una prueba porque según cuanto pueda subir con la bici, me da también un parámetro de cuanto avanzo la enfermedad”, explica Diego que en 2022 ya recorrió parte del sur argentino.Cuando recibió el diagnóstico se tomó el tiempo de asimilarlo, siguió al pie los medicamentos pero tenía muy claro que no quería quedarse como estaba. Se subió a la bicicleta y comenzó a andar para demostrar que se puede, que la vida se disfruta y hay que perder el miedo a esta enfermedad. En sus casi 8 años y medio con ELA, ya demostró que llegó muy lejos.En su canal de YouTube llamado Pedaleando contra la ELA, va mostrando sus días en la ruta y en los lugares nuevos que conoce: “Lo lindo de viajar es poder contar la historia de cada uno. No te llevás solo monumentos o lugares, sino que te llevás amigos”, dice Diego.Desde Virasoro donde compartió un desayuno con la Vice intendente Bienvenida Díaz, partió hacia Misiones ysu objetivo es terminar el viaje en Itatí, pueblo donde nació su papá y a quien le prometió que iba a terminar ahí."Cuando llega el diagnóstico es muy duro, yo entendí que si me bajoneaba la enfermedad tenía más chances de ganar y era muy fácil perder la batalla, los tratamientos son caros y no curan. Yo quise salir de la burbuja, hacer algo diferente. Seguramente me voy a caer mil veces pero me voy a seguir levantando otras mil. Sigo viajando y seguiré hasta donde el cuerpo me lo permita. (Litoral de Corrientes)