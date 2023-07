Actividades para disfrutar la Ciudad de Buenos Aires en vacaciones de invierno

CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva edición de las vacaciones de invierno donde vecinos, jóvenes, familias y turistas que visiten la Ciudad, puedan disfrutar de diferentes actividades y propuestas. Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, compartió detalles de la oferta cultural, recreativa y musical que estará disponible durante estas dos semanas, y anunció que ya se encuentra disponible la web EntradaBA, para facilitar el acceso a las entradas de diferentes espectáculos.“Todas estas propuestas son una excelente noticia para los chicos y sus familias, porque tenemos museos, conciertos y espectáculos para todas las edades, y lo mejor es que vamos a acceder de manera sencilla a través de la web Entradas BA que tiene toda la oferta cultural para adquirir tickets en un solo lugar. La Ciudad también es un destino turístico y queremos que más argentinos nos visiten: el año pasado miles de ciudadanos disfrutaron de las actividades durante las vacaciones de invierno y este año esperamos que sean aún más los que conozcan la Ciudad de todos los argentinos”, dijo Felipe Miguel sobre el anuncio.Además de los clásicos de la Ciudad como el Planetario, el Jardín Botánico, la Reserva ecológica, y “Vamos las plazas” en cada unos de los barrios, habrá más de 200 propuestas culturales alrededor de toda la Ciudad: espectáculos de música y teatro, un festival de literatura juvenil, juegos, talleres para experimentar con el arte y dejar volar la imaginación, torneos de beatbox, fiestas musicales para los más chicos, visitas guiadas teatralizadas para explorar los espacios emblemáticos de toda la Ciudad, un festival de cine infantil, festejos especiales por el Día del Amigo y el Día del Abuelo, lecturas, actividades al aire libre, deportes, recorridos lúdicos, intervenciones artísticas, una serie de acciones inspiradas en Manuelita la tortuga de María Elena Walsh, y mucho más.“Queremos que estos 15 días sean una oportunidad para encontrarnos y disfrutar de la increíble oferta cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Invitamos a vecinos, vecinas y visitantes a que conozcan la programación en los barrios, las bibliotecas, los circuitos independientes y nuestros grandes efectores culturales, para acercar a los chicos y chicas a la cultura y el arte, protagonistas indiscutidos de las vacaciones de invierno en la Ciudad”, sostuvo Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad.En el marco del comienzo de estas vacaciones de invierno, además, se lanzó la plataforma Entradas BA, para que vecinos y turistas puedan acceder a toda la oferta cultural, educativa y recreativa con la que cuenta la Ciudad, en un mismo lugar. Desde allí se podrán adquirir entradas para espectáculos culturales, visitas guiadas, festivales, cursos, actividades recreativas y muchas otras opciones. Luego de registrarse en la web y adquirir las entradas —o reservarlas en el caso de que sean gratuitas—, se enviarán por correo electrónico o se podrán descargar directamente desde la cuenta. No es necesario imprimirlas, ya que se podrá mostrar el código QR desde el celular, al ingresar al lugar del evento.Sobre uno de los espacios más visitados y elegidos por las familias, Soledad Acuña, ministra de Educación, sostuvo: "El Planetario es un ícono porteño y un espacio de divulgación científica que despierta la curiosidad y el asombro en personas de todas las edades. Nos permite observar las maravillas del universo y nos invita a explorar los límites del conocimiento. Cada año es visitado por estudiantes de escuelas de todo el país, inspirando a las generaciones futuras a explorar y buscar respuestas a las preguntas más desafiantes".Programación completa y más detalles de las actividades:En el Centro Cultural San Martín se podrá disfrutar de diferentes espectáculos imperdibles: Corear re-buscado propondrá ser parte de la nueva aventura de Orquesta Corear, la banda sinfónica que recrea la música de videojuegos de todos los tiempos. En esta ocasión, los músicos de la orquesta se embarcan en una travesía espacial con su nave Corearis, sin saber el peligro que les acecha, sólo el público podrá ayudarlos para que puedan llegar a destino sanos y salvos; se presentará Waminix, el espectáculo de circo contemporáneo dirigido por Leticia González De Lellis y Osqui Guzmán. Se trata de una nueva producción de Proyecto MIGRA que sitúa al público en un futuro sombrío gobernado por los cabezas de tacho; habrá funciones de Objetos maravillosos, una nueva puesta de esta célebre pieza musical escrita por Hugo Midón, con la dirección de Carlos Gianni y la actuación de Vocal 5, que se presenta como una invitación a observar aquellas cosas que, de estar tan cerca, no suelen tenerse en cuenta; y se presentará también Turreo místico, la versión libre y musical de Macbeth, escrita y diriga por Mariana "Cumbi" Bustinza, que se encuentra atravesada por el barrio, la cumbia 420 y el Rkt. Además, llegará al espacio Incantationis, el laboratorio de pociones, una experiencia dirigida a niños de 4 a 8 años que estimula la imaginación y los sentidos del tacto, el oído y la visión. Por otra parte, se inaugurará el ciclo literario Un tema a la vez, con coordinación de la escritora Carolina Sborovsky. En cada velada, el ciclo propone reunirse alrededor de un tópico y durante las vacaciones la actividad recibirá la visita de la escritora Selva Almada, quien conversará acerca del vínculo amistoso a partir de su libro No es un río (2020). Además, acompañarán los músicos Elisa Tobelem y Matías Albamonte para celebrar la amistad con canciones, evidenciando cómo dos disciplinas pueden fortalecerse en el encuentro. Por último, Coda Orquesta, Flor Otero y Germán Tripel despedirán las vacaciones en el Centro Cultural San Martín con Banda sonora: 40 años de democracia en concierto. Reuniendo el rock nacional de estas últimas décadas, el espectáculo habilitará al público a que tome decisiones mediante el uso de sus celulares, interviniendo en el desarrollo del concierto y descomponiendo la figura del espectador en cocreador.En la Usina del Arte habrá actividades especialmente pensadas para chicos y chicas de 0 a 12 años. De 11 a 18 h, durante los 16 días de las vacaciones, se podrá disfrutar en familia de shows, muestras de arte, conciertos, talleres, visitas guiadas especiales, deportes, recorridos y actividades urbanas recreativas. Entre los destacados, estará iUpiiiii, el primer espacio para la primera infancia de la Ciudad desarrollado por profesionales especializados en esta etapa infantil, que potencia y estimula la sensorialidad, la curiosidad, la sorpresa y el juego. En Usina Arte LAB, los pre-adolescentes podrán participar de experiencias y juegos de experimentación a través del arte y la ciencia. También habrá escuelita de skate y bicicleta, un Ludo-Espacio con juegos para disfrutar las tardes, la Libroteca para incentivar las lecturas en las infancias, grandes inflables para jugar en la plaza y diferentes espectáculos variados tales como Laberinto Masticable, Mecache Rock, Rayos y Centellas, Kabradepata, Mundo Arlequín, Agua de Sol, Coté, La Veredita (Mar del Plata), Cien Volando, NUBE 9: Beatles para chicos, Sin Cordones (Ushuaia), Plan V (La Plata) y Noticiero Puro Cuento con dirección de Osqui Guzmán. Además, el 20 de julio se celebrará el Día del Amigo, el 26 el Día de los Abuelos y las Abuelas, y el 29 de julio el FCR Crew Fest.Del 16 al domingo 30 de julio, el Centro Cultural Recoleta lanza Formas de imaginar: una agenda de actividades pensadas especialmente para los más chicos, las familias y los adolescentes, que invitan a alimentar, ejercitar y potenciar la imaginación. De martes a domingo habrá recitales, teatro, cine, maratones de dibujo, talleres, silent party para los más chicos, narraciones, karaoke, torneo de beatbox, una edición especial de Cultura Rap, Tardes Clave y más. Melocotón Pajarito, Juan Vegetal, Virginia Kaufman, grupo Clownies, Claudio Ledesma, Las Hermanas Misterio, Banda de tías y Niño Etc, entre muchos otros, serán algunos de los protagonistas de la programación. Las actividades serán gratuitas y sin reserva previa, salvo las de cine y teatro que requerirán entrada a retirar una hora antes de la función por boletería.El centro cultural estará abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 h y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h. Más información en centroculturalrecoleta.org/.Del martes 18 al domingo 30 de julio, el Teatro Colón a través del Instituto Superior de Arte presentará el ciclo Tierra de cuentos y leyendas en la sala del Centro de Experimentación. Formarán parte del programa dos espectáculos para grandes y chicos ambientados en la selva misionera que invitarán a redescubrir sus historias y leyendas a través de la música barroca. Participará el Ensamble Barroco, alumnos de Danza y Canto de la Especialización en Ópera Barroca del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.El espectáculo Este no es un cuento silvestre cuenta la historia del mundo de Silvestre, que cambia por completo cuando su madre toma la sorpresiva decisión de mudarse de la selva de asfalto a la selva real. Escuela nueva, compañeros nuevos y un llamado misterioso harán que el joven se enfrente a un costado desconocido de él mismo. La fauna del litoral y su folclore funcionan como marco para explorar las emociones en ese pasaje de la niñez a la adolescencia, los miedos, los deseos y descubrir quienes queremos ser. Con pasajes musicales de Jean Philippe Rameau, este cuento propone un viaje apasionante por la aventura de crecer.El espectáculo El Lobizón, o sea el terror de las Misiones, cuenta la leyenda del séptimo hijo varón que por las noches se convierte en lobo. El show cabalga entre el terror al que hace referencia el título, y la comedia. Escrita en verso y con música religiosa guaranítica y también del compositor inglés de la época Henry Purcell, propone un viaje a través de nuestra historia y mitos rurales.Las entradas para las presentaciones se encuentran a la venta; pueden adquirirse a través de la web del teatro y también de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 h, y domingos de 9 a 17 h. Menores de tres años no abonan entrada.El Planetario Galileo Galilei dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires presentará en estas vacaciones de invierno:? “AVENTURA ESPACIAL”, un nuevo espectáculo astronómico full dome para chicos.? “LA ESTRELLA MOCHILERA”, un show musical bajo el domo estrellado y más espectáculos inmersivos para grandes y chicos.? También ofrecerá visitas guiadas y las tradicionales observaciones por telescopio.SALA DE ESPECTÁCULOS: Todos los días desde el sábado 15 al domingo 30 de julio.? 11.30 hs De la Tierra al Universo (Espectáculo ATP- Domingos DISTENDIDA)? 12.30 hs En movimiento (Espectáculo astronómico para mayores de 8 años)? 13.30 hs Aventura espacial (Espectáculo astronómico para mayores de 4 años)? 14.30 hs En movimiento (Espectáculo astronómico para mayores de 8 años)? 15.30 hs Aventura espacial (Espectáculo astronómico para mayores de 4 años)? 16.30 hs De la Tierra al Universo (Espectáculo astronómico ATP)? 18 hs. La Estrella Mochilera (Musical para toda la familia)? Aventura espacial: Espectáculo astronómico sugerido para mayores de 4 años.Estrenamos un nuevo espectáculo producido enteramente en el Planetario que nos invita a vivir una aventura a bordo de una nave espacial que nos permitirá visitar la Luna, descender en distintos planetas, sobrevolar nebulosas y descubrir galaxias muy lejanas.Las impactantes imágenes inmersivas, el ritmo vertiginoso de las proyecciones y la presentación en vivo con permanente participación del público dan un gran realismo a este viaje por el universo que seguramente quedará para siempre en el recuerdo de todos.? La Estrella Mochilera: Espectáculo para disfrutar en familia.La Estrella Mochilera es un dúo de músicos, instrumentistas, compositores, arregladores, y docentes dedicados a la música para chicos con una amplia trayectoria y presentaciones en todo el país. Rosana Sardi y Eduardo Vazquez, interpretarán en estás vacaciones de invierno en el domo del Planetario canciones "espaciales " con letras pensadas y cuidadas acompañadas por imágenes inmersivas que nos llevarán a conocer los planetas del Sistema Solar.La creatividad de las letras de sus canciones , el carisma de sus interpretaciones y su versatilidad en escena nos prometen un espectáculo pleno de calidad y talento para que disfruten grandes y chicos bajo el imponente cielo estrellado del Planetario.? En movimiento: Espectáculo astronómico sugerido para mayores de 8 años.Cuando estamos sentados frente a una PC, por ejemplo, tenemos la sensación de estar inmóviles. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. A nivel cósmico TODO está EN MOVIMIENTO!! Vivimos en un planeta Tierra que rota y se desplaza alrededor del Sol continuamente y sin detenerse nunca. El Sol arrastra a su sistema planetario alrededor del centro de la Vía Láctea y hasta nuestra galaxia se desplaza incesantemente a través del espacio. El Universo todo está en movimiento en una verdadera coreografía cósmica.? De la Tierra al Universo: Espectáculo astronómico ATPEl cielo nocturno, es a la vez hermoso y misterioso. Ha sido objeto de historias de fogón y mitos antiguos. El deseo de comprender el Universo bien puede ser la más antigua experiencia intelectual que comparte la humanidad. Sin embargo, sólo recientemente hemos comenzado a comprender nuestro lugar en el cosmos. Para aprender más sobre este viaje de descubrimiento, desde las teorías de los antiguos astrónomos griegos a los telescopios más grandes de la actualidad, los invitamos a este recorrido de la Tierra al Universo.? FUNCIONES DISTENDIDAS: Domingos 11 hs.El Planetario se viste de azul en estas fechas porque este color es el símbolo que identi?ca el autismo. En la Sala de Espectáculos presentaremos una función distendida en la que niños con autismo acompañados por sus familias podrán disfrutar de un show astronómico que respeta sus gustos y necesidades. Duración 50 minutos? TELESCOPIOSSábado 15 al domingo 30 de julio Sólo miércoles, sábados y domingos al anochecer. Actividad gratuita con cupo de 250 observadoresCon la llegada de las vacaciones de invierno, los más chicos podrán disfrutar en familia durante las próximas dos semanas de las múltiples y variadas actividades gratuitas organizadas dentro de una nueva edición del programa Vamos las Plazas. Del 17 al 28 de julio, la Ciudad acercará 240 propuestas recreativas, juegos y espectáculos a los espacios verdes de las 15 comunas porteñas.Shows musicales, teatro, magia, clown y literatura se darán paso los días lunes, martes, miércoles y jueves, en 30 funciones diarias, a las 11 y a las 15 horas, en plazas de los distintos barrios.Las plazas que participan:Primera semana: del lunes 17 al jueves 21 de julio a las 11 horas:? Plaza Haroldo Conti: Calabria y Rosario Vera Peñaloza (Comuna 1)? Plaza Vicente López y Planes: Av. Las Heras y Montevideo (Comuna 2)? Plaza Velasco Ibarra: México y Av.Jujuy (Comuna 3)? Plaza Colombia: Av. Montes de Oca y Brandsen (Comuna 4)? Plaza Almagro: Jerónimo Salguero y Tte. Perón (Comuna 5)? Parque Rivadavia: Rosario y Doblas (Comuna 6)? Plaza Ángel Gris: Av. Avellaneda y Cálcena (Comuna 7)? Plaza Unidad Nacional: Delfín Gallo y Murguiondo (Comuna 8)? Plaza de los Mataderos: Bragado y Timoteo Gordillo (Comuna 9)? Plaza Ramón Falcón: Coronel Falcón y Dip. Nac. O. Benedetti (Comuna 10)? Plaza Roque Sáenz Peña: Av. Juan B. Justo y Boyacá (Comuna 11)? Parque Saavedra: Av. García del Río y Freire (Comuna 12)? Plaza Mafalda: Gral. Enrique Martinez y Concepción Arenal (Comuna 13)? Plaza Chile: Mariscal Ramón Castilla y Av, del Libertador (Comuna 14)? Plaza 25 de Agosto: 14 de Julio y Giribone (Comuna 15)Primera semana: del lunes 17 al jueves 21 de julio a las 15 horas:? Parque Lavalle: Av. Córdoba y Libertad(Comuna 1)? Plaza Emilio Mitre: Av. Pueyrredón y Av. Las Heras (Comuna 2).? Plaza Primero de Mayo: Hipólito Yrigoyen y Pasco (Comuna 3)? Parque de los Patricios: Uspallata y Monteagudo (Comuna 4)? Plaza Boedo: Carlos Calvo y Sánchez de Loria (Comuna 5)? Parque Giordano Bruno: Giordano Bruno y Neuquén (Comuna 6)? Parque Chacabuco: Av. Asamblea y Emilio Mitre (Comuna 7)? Boulevard Rabanal: Castañán y Av. Int. Francisco Rabanal (Comuna 8)? Plaza Sarmiento: Cosquín y Humaitá (Comuna 9)? Plaza Vélez Sarsfield: Bahía Blanca y Avellaneda (Comuna 10)? Plaza Tte. Gral. Pablo Riccheri: José Pedro Varela y Quevedo (Comuna 11)? Plaza Echeverría: Av. Triunvirato y Dr. Pedro Rivera (Comuna 12)? Plaza Alberdi: O´Higgins y Roosevelt (Comuna 13)? Parque Las Heras: Av. Coronel Díaz y Peña (Comuna 14)? Plaza Isla de la Paternal: Av. Chorroarín y Av. de los Constituyentes (Comuna 15)Segunda semana: del lunes 24 al jueves 28 de julio a las 11 horas:? Parque Lezama: Av. Martín García y Defensa (Comuna 1)? Plaza Vicente López y Planes: Av. Las Heras y Montevideo (Comuna 2)? Plaza Velasco Ibarra: México y Av. Jujuy (Comuna 3)? Plaza Quinquela Martín: Irala Pi y Margall (Comuna 4)? Plaza Mariano Boedo: Carlos Calvo y Sánchez de Loria (Comuna 5)? Parque Centenario: Av. Patricias Argentinas y Lillo (Comuna 6)? Plaza Ricciardeli: Av. Gral. Francisco de la Cruz y Erezcano (Comuna 7)? Plaza Bernardo Delom: Saraza y Giacomo Matteoti (Comuna 8)? Parque Avellaneda: Av. Directorio y Lacarra (Comuna 9)? Plaza Ciudad de Banff: Roma y Arregui (Comuna 10)? Plaza Nta. Sra. de la Asunción: Av. Gaona y Gavilán (Comuna 11)? Plaza Martín Rodríguez: Habana y Argerich (Comuna 12)? Plaza Mafalda: Gral. Enrique Martínez y Concepción Arenal (Comuna 13)? Plaza Alemania: Av. Casares y Castex (Comuna 14)? Plaza 25 de Agosto: 14 de Julio y Giribone (Comuna 15)Segunda semana: del lunes 24 al jueves 28 de julio a las 15 horas:? Plaza Lavalle: Av. Córdoba y Talcahuano (Comuna 1)? Plaza Tte. Gral. Emilio Mitre: Av. Las Heras y Av. Pueyrredón (Comuna 2)? Plaza Primero de Mayo: Hipólito Yrigoyen y Av. Pueyrredón (Comuna 3)? Parque Leonardo Pereyra: Av. Gral. T. de Iriarte y Av. Vélez Sarsfield(Comuna 4)? Plaza Almagro: Jerónimo Salguero y Tte. Gral. J. D. Perón (Comuna 5)? Plaza Irlanda: Av. Gaona y Av. Donato Álvarez (Comuna 6)? Parque Chacabuco: Av. Asamblea y Emilio Mitre (Comuna 7)? Plaza Sudamericana: Av. Fernández de la Cruz y Av. Piedrabuena (Comuna 8)? Parque Juan B. Alberdi: Av. Directorio y Lisandro de la Torre (Comuna 9)? Plaza Ejército de los Andes: Cnel. Ramón Falcón y Corvalán (Comuna 10)? Plaza Aristóbulo del Valle: Baigorria y Cuenca (Comuna 11)? Parque General Paz: Av. Crisólogo Larralde y Achega (Comuna 12)? Plaza Alberdi: O’Higgins y Roosevelt (Comuna 13)? Plaza Unidad Latinoamericana: Av. Medrano y Costa Rica (Comuna 14)? Parque Los Andes II: Av. Corrientes y Concepción Arenal (Comuna 15)La actividad para que los chicos y chicas aprendan a andar en bici estará sábados y domingos en la Usina del arte. De 11 a 16 hs, los sábados 15, 22 y 29 de julio; y los domingos 16, 23 y 30.Las jornadas se desarrollan todos los fines de semana en diferentes espacios públicos y parques de la Ciudad, con un equipo de instructores que guía a los participantes durante el proceso de aprendizaje. La participación es gratuita, sin inscripción previa ni límite de edad. Tanto las bicis como el casco son provistos en el lugar.“Dejá tus rueditas” (DTR) le enseña a niños y niñas de hasta 12 años a ir en bicicleta, en un circuito seguro y proveyendo bicis y cascos. El programa surgió en 2019, con el apoyo de Itaú. Desde que se creó, ya pasaron por el programa más de 50.000 chicos, 8000 solo el año pasado.El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá diferentes propuestas para los fines de semana de las vacaciones de invierno 2023, entre las que se incluyen visitas guiadas, circuitos fotográficos, paseos y espectáculos al aire libre para todas las edades. Además, habrá descuentos y beneficios en experiencias inmersivas y locales gastronómicos. Toda la programación de actividades está disponible en https://turismo.buenosaires.gob.ar/vacacionesdeinvierno Algunas de las actividades:? Experiencias inmersivas- Los miércoles 12, 19 y 26, la muestra Meet Vincent Van Gogh ubicada en el Campo de Polo (Av. del Libertador 4096), ofrecerá 150 beneficios de 2x1 para ingresos de media hora.- Los martes 11 y 18, Mundo Gea ofrecerá un 15% de descuento en la compra del combo Gea marina, Gea terrestre o Pasaporte Mundo Gea. El descuento aplicará tanto en la compra de los tickets a través de la web así como también en la boletería de Ecoparque, en Av. Gral. Las Heras 4155.? Paseos- Del 8 al 23 de julio, las empresas Buenos Aires Bus y Buenos Aires City Bus ofrecerán un boleto sin cargo para niños de hasta 11 años en la compra de dos tickets de adulto.- Con respecto a los paseos náuticos, los lunes y martes entre el 8 y el 23 de julio, Sturla Viajes ofrecerá un 2x1 en la experiencia "Postales de Buenos Aires" comprando los tickets en la boletería de Cecilia Grierson 400- Por su parte, los sábados entre el 8 y el 23, Humberto M pondrá a disposición un 20% de descuento en la experiencia de almuerzo y navegación. Además, los miércoles, viernes y sábados entre el 8 y el 23 de julio, la empresa ofrecerá un 20% de descuento en sunset y open bar, una propuesta que consiste en dos horas de barra libre (incluye bebidas nacionales, tragos, cerveza y gaseosas) + navegación. Propuesta exclusiva para mayores de 18 años.Vacaciones en el Botánico es un evento que se extenderá a lo largo de 12 días, del 18 al 30 de julio (excepto los lunes) de 12 a 17 h. Durante este tiempo habrá variedad de actividades relacionadas con el cuidado del ambiente y la conexión con la naturaleza. Cada propuesta será para toda la familia.Una de las propuestas destacadas es la "Búsqueda del Tesoro". Esta actividad invita a los participantes a explorar los 5 espacios (coincidentes con los continentes en los que se dividen las áreas del Jardín) en busca de tesoros ocultos, brindando una experiencia interactiva y lúdica.Un grupo de Actores harán presentaciones divertidas y circenses. Ellos guiarán a los visitantes por cada continente mientras compartirán consejos sobre el cuidado del ambiente. Su participación en los Talleres de Jardinería añade un toque especial, combinando entretenimiento y aprendizaje de manera dinámica.El taller de Jardinería y Compostaje, a cargo de Compostate Bien, será una oportunidad para que niños y adolescentes aprendan sobre la importancia de cultivar y cuidar plantas, así como podrán comprender como es el proceso de compostaje para reducir los residuos orgánicos y promover la sostenibilidad.La compañía Circo Reciclado presenta la "3R Variété" en la explanada Casa Thays. Este espectáculo combina elementos circenses con mensajes sobre la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), promoviendo prácticas responsables hacia el ambiente.Además, se ofrecen distintos talleres a cargo de expertos en arte y naturaleza, donde los participantes realizan actividades manuales con materiales naturales, fomentando la creatividad y la apreciación de la belleza de la naturaleza.Cada día, a finalizar la jornada, habrá una "Experiencia Performativa Teatral y Participativa" en Casa Thays. Esta actividad invita al público a sumergirse en una experiencia teatral interactiva, donde podrán participar activamente y disfrutar de una propuesta artística enriquecedora.? Avistaje de aves de laguna: De martes a viernes a las 10:00 horasEsta actividad tiene una duración aproximada de 1 hora y será llevada a cabo por una guía, que acompañará al grupo en un recorrido por la Laguna de los Coipos y el veredón para conocer las aves que viven allí y su importancia dentro del ecosistema junto con el trabajo realizado para mantener y proveer un espacio apropiado para la conservación y reproducción de las distintas especies de aves. El recorrido está orientado a valorar el humedal y destacarlo por su categoría como Sitio Ramsar.? Recorrido interpretativo por senderos: De martes a viernes a las 14:00 horasLa actividad tiene una duración aproximada de 1 hora y será llevada a cabo por una guía, que acompañará al grupo en un recorrido realizando diferentes paradas para contarles a los participantes acerca de la historia de la Reserva, sus distintos ambientes, la flora y la fauna que los componen y la importancia de esta área protegida. Se adentrarán en un sendero de pastizal tomando poco a poco la forma de bosque.? Centro de Interpretación: De martes a viernes entre las 10:00 y las 15:00 horas, cada una hora.La actividad tiene una duración aproximada de 15 minutos y será llevada a cabo por una guía, que acompañará al grupo en un recorrido por el centro de interpretación, para conocer la historia de la formación de la reserva y los ambientes que la conforman.Durante la semana, en el centro de interpretación los invitamos a participar de:? Actividades artísticas dirigidas: De martes a viernes de 9:00 a 16:00 horasHabrá a disposición un espacio con una variedad de materiales artísticos para que los niños y niñas puedan dibujar. En colaboración, y a lo largo de las vacaciones, se creará un mural con el objetivo de recrear los ambientes de la Reserva y sus habitantes.? VEO – VEO: De martes a viernes de 9:00 a 16:00 horasEn el centro de interpretación encontrarán diferentes pistas relacionadas con animales que viven en la Reserva. Los participantes deberán utilizar estas pistas para adivinar de quién se trata, ya que los mismos se encuentran camuflados entre otras especies del centro. Una vez que los participantes hayan adivinado y encontrado el animal dentro del centro, se les pedirá que se acerquen a la oficina de informes, donde recibirán, en el caso que acierten, un premio.? Pantalla Interactiva: De martes a viernes de 9:00 a 16:00 horasEn el centro de interpretación, encontrarán una pantalla interactiva que ofrecerá una variedad de contenidos, expuestos de una manera entretenida. A través de trivias, adivinanzas, datos curiosos o leyendas podemos descubrir parte de la flora y fauna que habita en la reserva.