Circulaba por la calle con su auto y quedó atrapado en cemento fresco: fotos

Un insólito suceso de tránsito ocurrió este viernes, en la ciudad de Gualeguaychú, cuando un auto quedó empantanado en cemento fresco, que estaba siendo colocado en una calle en obra y testigos afirmaron que no había una señalización adecuada, aunque en el lugar estaba el camión hormigonero.El vehículo, un Peugeot 406 gris, circulaba por la calle Doello Jurado, entre Alem y Costanera, cuando al avanzar quedó atascado en el cemento fresco. El conductor no se había percatado de que uno de los carriles, estaba siendo reparado, incluso, minutos antes, el camión había volcado el cemento en la calle.El Peugeot se hundió en el cemento fresco y los ocupantes, debieron descender del vehículo, al quedar completamente atrapado, consignó el sitio. Posteriormente, debieron trabajar con máquinas para retirar el vehículo del lugar.El particular episodio ocurrió en la siesta de este viernes, y fue retratado por vecinos que compartieron las imágenes en el mencionado muro de Instagram.