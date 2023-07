Santa Fe es la segunda provincia con más casos graves por estreptococo pyogenes

Sociedad Que síntomas diferencia una angina viral del Streptococcus

Sociedad Confirmaron el fallecimiento de una niña en Entre Ríos por Streptococcus

Santa Fe es la segunda provincia del país con más cantidad de casos de infecciones invasivas por estreptococo pyogenes de acuerdo a la información brindada a nivel nacional por el Ministerio de Salud. La mayoría de esos pacientes están en Rosario, donde se hace vigilancia activa de infecciones invasivas por este germen.La bacteria, que ha generado preocupación en la población, suele generar cuadros leves, como por ejemplo faringitis, pero tiene la capacidad de producir infecciones invasivas que pueden comprometer la vida, sobre todo cuando los cuadros no se tratan a tiempo.En la ciudad, este jueves no había internados por esta infección. El último paciente, un adulto, fue dado de alta la semana pasada al evolucionar en forma favorable.En Rosario, el año pasado seis personas fallecieron por complicaciones a causa de estreptococo pyogenes. En lo que va de 2023 ya son cuatro los casos fatales: tres adultos que murieron en los hospitales Clemente Álvarez, Roque Sáenz Peña e Italiano, y un niño que estaba internado en el Hospital Vilela.Desde 2022, cuando empezó a verse un incremento de los casos a nivel internacional y las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS) emitieron alertas al respecto, el área de Epidemiología de la Secretaría de Salud Pública municipal inició una vigilancia activa para detectar en forma precoz infecciones por estreptococo pyogenes en Rosario.Según el último boletín oficial del Sistema de Vigilancia, en la Argentina se habían notificado al 2 de julio 118 personas con infecciones invasivas por estreptococo pyogenes (del grupo A), de las cuales el 51% correspondía a menores de 10 años.La mayor cantidad de contagios se dio en Buenos Aires (35), seguida por Santa Fe (20), Chubut (10) y Tierra del Fuego (10).En el país murieron 16 personas por sepsis (infección generalizada) o fascitis necrotizante (infección que destruye el tejido debajo de la piel), que tuvieron su origen en el contagio de estreptococo pyogenes.En Uruguay, país que reportó también un aumento de estas infecciones, el año pasado fallecieron 26 pacientes.En noviembre de 2022, de acuerdo a la información que llegaba de países como España e Inglaterra, y siguiendo recomendaciones de la OMS, un grupo de infectólogos que trabajan en el sector público municipal decidió hacer una vigilancia más exhaustiva para determinar si el incremento de casos, que se estaba dando en otros lugares, tenía un correlato en Rosario.Al repasar en forma detallada los números vieron con preocupación que la escarlatina (provocada por estreptococo) había aumentado un 100% en relación al año anterior en la ciudad. También pudieron detectar un incremento de infecciones por sepsis y erisipela (una afección cutánea) que provocaron internaciones en niños y en adultos jóvenes, en sanatorios y hospitales.El infectólogo Matías Lahitte, a cargo del área de Epidemiología municipal, explicó: “El estreptococo pyogenes pertenece a un grupo de bacterias Gram-positivas que se pueden transportar en la garganta o la piel humana. Son infecciones que se contagian con cierta facilidad por contacto cercano con una persona que porta la bacteria. Esa persona puede transmitirla a través de la tos, los estornudos o el contacto con una herida”.El estreptococo del grupo A (o estreptococo pyogenes) puede causar enfermedades leves (que son las más frecuentes), como amigdalitis, faringitis, impétigo, celulitis y escarlatina o enfermedades más graves cuando se asocia a cuadros invasivos.Un denominador común entre la mayoría de los fallecidos fue la demora en la consulta médica, por lo cual el cuadro de base se complicó. Si bien puede ocurrir en cualquier individuo, los niños menores de 10 años son más vulnerables al estreptococo pyogenes. También las personas de todas las edades con factores de riesgo.Si alguien tiene un cuadro viral y se suma una sobreinfección bacteriana, la evolución puede no ser la esperada.Por eso, según dijo ayer Lahitte a, "se recomienda con énfasis la vacunación contra el Covid y la gripe A porque, al haber un aumento notable de estas infecciones respiratorias, se facilita la sobreinfección con alguna bacteria, como puede ser el estreptococo pyogenes”.Otro consejo, detalló el especialista, es que si alguien tiene una infección en garganta por estreptococo no asista a lugares de trabajo o con mucha gente ni esté en contacto con personas vulnerables (entre ellos los niños) hasta después de las 72 horas de haber iniciado el tratamiento con antibióticos.“Al analizar los gráficos de otras partes del mundo que están haciendo vigilancia, vimos que la suba en Rosario es comparable a esos registros internacionales. Por eso consideramos muy relevante hacer este seguimiento que se viene cumpliendo desde fines del año pasado desde Salud Pública, tanto en los efectores como en la red de laboratorios municipal”, dijo el médico.