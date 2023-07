La historia del nenito que se descompensó y murió cuando sobrevolaba Entre Ríos

Sociedad Niño de dos años murió tras descompensarse en un avión

Noha era de Corrientes y hace un año estaba viviendo en Buenos Aires junto a sus padres. Vino a hacer un tratamiento para combatir la leucemia y este miércoles por la tarde, mientras los tres regresaban a su provincia natal, el nene murió tras sufrir una descompensación a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas.El pequeño de 2 años, que también tenía síndrome de down, se estaba recuperando favorablemente de la enfermedad, de acuerdo con lo que le contó a TN su madre, Yesica Soler.Es por este motivo que la familia tomó la decisión de regresar a la ciudad de Empedrado, ubicada al noroeste correntino. Nada hacía pensar que podía ocurrir este lamentable final.“Volvíamos a Corrientes porque iba a seguir su tratamiento allá. Nos íbamos a quedar ahí y venir cada dos meses a un control en el Hospital Garrahan”, explicó Yesica Soler.Tanto ella como su esposo, Eduardo Méndez, tienen otros hijos que se quedaron en Corrientes al cuidado de su abuela. Para solventar los gastos mientras permanecían en Buenos Aires, el hombre trabajaba haciendo guardia en el puerto de Mar del Plata.La tarde de este miércoles, durante el vuelo AR1782 de Aerolíneas Argentinas que tenía como destino Corrientes, Noha murió luego de sufrir una descompensación a bordo.El avión tuvo que regresar de urgencia al aeropuerto, en un intento desesperado por salvarlo. Lamentablemente, los esfuerzos médicos no fueron suficientes.La aeronave despegó a las 14:25 desde Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cuando estaba sobrevolando Gualeguaychú, en Entre Ríos, el pequeño empezó a sentirse mal.La mamá llamó desesperada a las azafatas, que preguntaron si había un médico a bordo. Tras esto, le avisaron a la tripulación y el comandante del Boeing 737-8SH volvió, pero hacia a Aeroparque, siguiendo las indicaciones del operador de la torre de control.Mientras tanto, dos médicos que estaban entre los pasajeros intentaron reanimarlo con maniobras de RCP. Cuando llegaron al aeropuerto porteño, personal médico del lugar siguió con las tareas de reanimación, pero el chiquito no resistió y murió.De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales de Aerolíneas Argentinas a TN, Noha fue declarado como fallecido en tierra, a las 15:26 de este miércoles.