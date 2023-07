Que síntomas diferencia una angina viral del Streptococccus

Ante la creciente de casos de Streptococccus en el país que ha tenido víctimas fatales y Entre Ríos no la excepción, ya que hasta el miércoles habían reportado una niña fallecida y otros cuatro casos graves, Elonce dialogó con una media pediatra para que brinde recomendaciones al respecto sobre esta enfermedad de faringitis aguda.



En primer lugar, la pediatra Falvia Lell, informó a Elonce que el Streptococccus “es una bacteria que suele aparecer más fuertemente en el invierno, por eso es necesario estar atentos a los síntomas”. De todos modos, no se debe caer en la paranoia de automedicar al niño, porque muchas veces los niños tienen fiebre, pero puede ser otro virus”.



En esta misma línea la médica pediatra, señaló que “un 80 por ciento de los casos de faringitis, que son fiebre y dolor de garganta, son causados por diversos virus y solo un 20 por ciento por esta bacteria Streptococccus”.



Lell sostuvo que hay síntomas que ayudan a diferenciar si el niño tiene una angina viral o padece Streptococcus: “Los pacientes que padecen esta última tienen fiebre muy alta, dolor de garganta muy intenso con tiene puntos rojos, placas blancas. Además, de un dolor abdominal. En tanto quienes tienen una angina viral no presentan dolores tan intensos y además el cuadro clínico está acompañado de catarro, moco y a veces conjuntivitis ”.



En el caso de tener sospecha de la enfermedad de Streptococccus, los padres deben llevar al niño al pediatra “y de ser necesario la enfermedad se diagnóstica por test rápido o un estudio por cultivo, y si se lo confirma se lo medica con antibióticos, generalmente por penicilina, durante unos 10 días”, dijo.



“Es muy importante acudir al pediatra para que el determine el tratamiento y de esa manera evitar la automedicación porque muchas veces hay una sobredosis de antibióticos y después los virus son muy resistentes a estas drogas”, cerró.