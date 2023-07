Un "hacker" argentino y un millonario robo a un banco inglés

Un hacker argentino de 19 años, conocido como Federico Jaime, se llevó USD 200.000.000 de un reconocido banco de criptomonedas inglés, Euler Finance. Luego de largas negociaciones, devolvió la totalidad del dinero.El adolescente tuvo el botín en su poder por tres semanas, y como durante ese tiempo el precio de las criptomonedas subió, increíblemente, terminó entregando a los ahorristas más dinero del que tenían antes.También donó USD 200.000 a un usuario argentino del banco que le contó que había perdido los ahorros de toda su vida: “Considera devolver el 90%/80%. Solo soy un usuario que tenía 78 wstETH como ahorros de toda mi vida depositados en Euler, no soy un millonario. No te podes, imaginar el lío en el que estoy metido ahora mismo, completamente destruido”. El joven hacker empatizó con el usuario y le envió a su billetera casi de inmediato USD 200.000.De acuerdo a lo conocido hasta el momento, la maniobra, Federico Jaime es el mayor hackeo de la historia llevado a cabo por una persona en solitario. El “ataque” duró tan sólo 18 minutos, y dio lugar después a una serie de comunicaciones entre las partes. El autor del robo devolvió el total de lo obtenido 23 días más tarde, dejando como mensaje final la intención de destacar la práctica del “Ethical Hacking”, es decir, aquel mecanismo que se lleva a cabo con el fin de dejar en evidencia las fallas de un sistema de seguridad informática.“Es cierto que es el mayor acto de hacking financiero hecho por un individuo en la historia. Pero también es un hackeo a una empresa revisada seis veces por compañías distintas que le dieron el “okay” en términos de seguridad, y no pudieron encontrar el error. Y no, no esperaba que se pudiera hacer hasta que se hizo. Fue casi accidental, de verdad”, contó Jaime.Federico dice ser un hacker de sombrero blanco, es decir, utilizando sus habilidades ayuda a proteger sistemas informáticos.Federico es más que un hacker por hobby. A la edad de 12 años, aprendió a programar. A los 14 vendió un programa por USD 10.000. Luego estableció una empresa internacional de asistencia y servicios a plataformas de videojuegos. Además, trabaja con criptomonedas desde 2015, mucho antes de su adopción masiva, y es experto en las tecnologías blockchain.En Twitter como @fedejaimeok , en Instagram como @federicojaimeok , y enviarle un correo a federicojaimeok@proton.me