Un nene fue atacado por una jauría: “Agradezco que esté con vida”, dijo la madre

Un nene de 9 años fue brutalmente atacado por al menos 16 perros en la zona de Brandsen y General Madariaga, en el barrio Virgen de Luján, de Mar del Plata. El menor tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) y tras una serie de operaciones, afortunadamente este miércoles fue dado de alta.



“Fue el lunes cerca de las 9.30 cuando estaba cambiando a mi bebé de 6 meses cuando mi hijo Gustavo salió de casa y empecé a escuchar los gritos. Cuando salgo, veo que un montón de perros me lo estaba mordiendo, por todos lados. En eso Maximiliano, el hermano de mi vecina comienza a intentar sacarlo cuando, según me contaron, se escuchó un chiflido y ahí los animales se fueron. Pensé que los perros me mataban a mi hijo”, contó Natalia, la mamá.



Aún con angustia por el tremendo ataque, la mujer sostuvo que los vecinos “contaron unos 16 perros” y que cree que debido a que respondieron rápidamente al silbido, “el dueño debe ser de la zona”.



“Sabemos que no es la primera vez que los perros de por acá muerden a alguien, pero nunca había sido tan de gravedad”, señaló Natalia, que gracias a la colaboración de sus vecinos, llevaron al nene al Centro de Salud del barrio Ameghino y debido a la complejidad de las heridas, fue trasladado con urgencia al Hospital Materno Infantil.



Según el relato de la mujer, Gustavo fue mordido en brazos, piernas, torso y la cabeza. “Tuvo varias operaciones. Por suerte recién ya le dieron el alta y nos vamos a casa. En este momento, lo único que agradezco a Dios que mi hijo está con vida”, expresó a 0223.