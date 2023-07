Rescataron a un carancho que había quedado atrapado en una línea de pesca

El Litoral

En la localidad de Villa Urquiza, un grupo de trabajadores que finalizaba su jornada laboral en un predio privado ubicado a orillas del río Paraná, observaron en la rama de un sauce a un carancho que colgaba moribundo.De inmediato buscaron la forma de llegar hasta el ave para rescatarlo, lo cual no fue una tarea sencilla porque la rama caía para el lado del río y no contaban con embarcación para llegar por agua. Entonces Ricardo Troncoso, uno de los trabajadores tomó coraje y trepó al árbol hasta llegar al pájaro que ya no encontraba la forma de liberarse."El pobre animal estaba luchando por volar, pero cada vez se enredaba más. Hasta que se cansó y quedó colgado del todo, yo pensé que ya se había muerto", contó Iván Viera, quien registró el momento. En el último intento de llegar hasta la rama, con un palo lograron enganchar la tanza de pesca y llevaron al carancho hacia la costa donde realizaron los últimos trabajos para salvarlo.Al tenerlo en sus manos, junto a Ricardo que lo sostenía, los hermanos Sebastián y Gustavo Viera cortaron las tanzas que enredaron todo el cuerpo del ave y pudieron desengancharle el anzuelo que estaba clavado en el pico. "Fuimos como el ´ángel` del bicho. Fue mucha la emoción de vivir semejante momento", señaló Iván a diarioEl carancho, ya sin rastros de la contaminación humana en su cuerpo, voló hacia el sector de las barrancas para seguir con su vida en un ambiente que le impone cada vez más escollos para su supervivencia.