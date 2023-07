Buscan a afortunado que ganó $500 millones en el Telekino y no retiró el premio

Dónde se hizo la apuesta

El domingo 2 de julio de 2023 un afortunado se llevó un súper pozo del Telekino, gracias a que tuvo un cartón con los 15 números sorteados hace casi dos semanas.gracias a que en su cartón tenía los siguientes números sorteados: 20 – 22 – 19 – 15 – 9 – 10 – 4 – 25 – 11 – 1 – 13 – 21 – 17 – 2 – 5.Pero el afortunado no aparece y según indica el reglamento del TLa modalidad tradicional Telekino del sorteó del domingo 2 de julio tuvo un premio millonario de más de 500 millones de pesos. Un apostador compró el billete ganador en una agencia de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, pero aún no pudo ser localizado.El reglamento del Telekino marca que el ganador de cualquiera de sus sorteos tiene 10 días hábiles para presentarse, en consecuencia, a partir del lunes 3 de julio tiene tiempo de ir a cobrar su premio hasta el viernes 14 de julio.Por ahora, lo único que se sabe es que el ganador compró su boleta en la agencia de quiniela Colorado el 25, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, ubicada en Sallarés y Rodó.Si ganó y nunca se enteró no le pasará nada pero el que si está preocupado es el agenciero, que para cobrar el premio estímulo necesita si o si que se presente el ganador, de lo contrario, perderá ese beneficio.