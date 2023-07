Niña fallecida en Entre Ríos por Streptococcus: síntomas y cómo se contagia

Sociedad Confirmaron el fallecimiento de una niña en Entre Ríos por Streptococcus

Síntomas y cómo se trata

En todo el país se ve un aumento de los casos graves causados por el Streptococcus pyogenes, la causa bacteriana más frecuente de la faringitis aguda y algunas infecciones cutáneas. Al respecto, el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, informó aque, que tuvo un cuadro muy crítico, con angina y no evolucionaba bien, lamentablemente se tornó muy invasivo, fue difícil revertirlo y lamentablemente falleció", aseveró.La misma falleció en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Había sido derivada desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat de”Empezó con un cuadro de angina y luego tuvo manifestaciones en la piel. Llegó al hospital con la enfermedad en estado muy avanzado”, confirmó el funcionario.La bacteria ". Comúnmente, aunque, en ocasiones, puede presentarse como una forma grave o enfermedad invasiva, que puede causar condiciones potencialmente mortales.En lo referido a lacon textura de papel de lija; piel de color rojo intenso en los pliegues de axila, codo e ingle; recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta; lengua "aframbuesada"; dolor de cabeza; náuseas o vómitos; inflamación de los ganglios; dolores en el cuerpo.El reservorio es el humano, formando parte de la flora normal y las personas pueden ser portadoras asintomáticas.La transmisión ocurre por contacto directo con una herida en una persona infectada o a través de gotitas eliminadas con la tos, los estornudos o al hablar.La faringitis, cuyo tratamiento de elección es la penicilina.El tratamiento adecuado con antibiótico transcurridas las primeras 24 horas elimina la capacidad de propagación.Lapueden ayudar a controlar la transmisión.Ante la presencia de algunos de síntomas es importante evitar la automedicación con antibióticos y realizar una consulta médica.En el caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, es fundamental completar el esquema (no acortar ni abandonar los tratamientos anticipadamente), ya que la utilización inadecuada de los antibióticos promueve la resistencia bacteriana, hecho que atenta contra su efectividad en el futuro.Las personas enfermas deben evitar concurrir a lugares públicos (trabajo, escuela) y restringir los contactos hogareños.Además, es importante no compartir objetos de uso personal (cubiertos, vasos, toallas, entre otros) y ventilar adecuadamente y de forma regular los ambientes.