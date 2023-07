El sueño de la chica que falleció atacada por dogos: su mamá pide justicia

Sociedad Relato del hombre que golpeó a los dogos para salvar a la chica y lo mordieron

“Quiero justicia porque me sacaron una parte de mi vida”, expresó con la voz quebrada Sofía Ballesteros, mamá de Trinidad, la adolescente que murió al ser atacada por dogos el domingo al mediodía en Córdoba.Exigió que el dueño de los perros, José Luis Nieto, vaya preso y pidió respeto por su hija. En medio de la despedida de los restos de la menor, la mujer contó que sus otros cuatro hijos (12, 9, 4 años y 10 meses) aún no saben nada de la tragedia.. Remarcó que “era una niña inocente, que jugaba, dulce y siempre quería ayudar”. La adolescente amaba los animales y les daba a de comer a los que vivían en la calle, por eso la familia todavía no entiende lo que sucedió.Contó que su hija vivía en la casa de su abuela porque así se lo había pedido y “siempre daba la vuelta a la manzana” cuando paseaba a sus perros. Aseguró que “nunca” fue por la zona donde vivían los dogos que la asesinaron: “Nunca fue por ahí,”.. Ellos están sentados en su casa y yo en unas horas tengo que enterrar a mi hija”, dijo llorando en. Por eso, Sofía rogó que Nieto vaya preso: "Trinidad está en un ataúd y nadie me la va a devolver”.