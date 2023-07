Se “olvidaron” de un egresado secundario en el aeropuerto de Bariloche

Una agencia de viajes de egresados se vio envuelta en un insólito incidente en el aeropuerto de Bariloche por el descuido de una coordinadora que provocó la indignación de una mamá y cuya queja se volvió viral.El descuido de la persona encargada del viaje hizo que uno de los estudiantes fuera dejado atrás en la estación aérea de esa ciudad mientras sus compañeros embarcaban en el avión. La furiosa queja de la mamá del adolescente afectado generó una oleada de reacciones y comentarios entre los usuarios de Twitter.Según relató la madre, identificada como “mamá” en la captura de WhatsApp que se viralizó en las últimas horas, el joven llamado Lautaro se quedó dormido y cuando despertó, se encontró solo en el aeropuerto. Asimismo, trascendió que la empresa en cuestión se llama Max Dream.“A Lautaro lo dejaron en Bariloche, se lo olvidaron. Se quedó dormido en el aeropuerto. ¡Qué desastre! Yo la mato a la coordinadora”. Además, agregó que sus compañeros ya se habían ido en el avión y lo dejaron completamente solo.Por su parte, Carolina, la tía de Lautaro, brindó detalles sobre la insólita situación: “Salió muy cansado, se durmió en la silla de embarque como el resto de sus compañeros y cuando se despertó con el llamado por teléfono de su compañero salió corriendo asustado hacia la puerta de embarque y el avión ya se había ido”.“La empresa nunca se comunicó, se enteraron de que él no estaba cuando llegaron a aeroparque y mi hermana llamó a la coordinadora”, contó Carolina en diálogo con Arriba Argentinos (Canal 13).La mujer contó que en el momento en que avisaron que faltaba un alumno, el grupo de padres estalló: “Reaccionaron porque no sabían qué chico era el que se habían olvidado”. También reveló que los coordinadores se dieron cuenta de la ausencia de un alumno cuando estaban por embarcar hacia Mar del Plata.Pero la historia no terminó ahí, porque desde Mar del Plata la familia tenía que ayudar al chico a que intentara regresar a su casa. “El nene tenía que volver de alguna manera, pasamos angustiados todo el día. Por más de que tenga 17 años, fue una angustia muy grande porque estábamos perdidos y nadie nos daba tranquilidad”.Carolina explicó que tuvieron que averiguar todo “por sus propios medios” y denunció que la empresa “nunca se hizo cargo de nada y dejó a la deriva” tanto a la familia como al alumno. Luego detalló que, como no había vuelos hacia Mar del Plata directos desde Bariloche, Lautaro tuvo que ir desde Aeroparque hasta Retiro y regresar en Micro.“No entendemos cómo la empresa no se dio cuenta. Ayer a la noche se comunicaron después de pasar angustiados todo el día. Lautaro está bien, obviamente que la pasó mal porque estaba solo y sin sus amigos”, cerró la mujer, quien apuntó duramente contra la empresa. (Fuente: La Voz)