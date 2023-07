Rescataron a una nena que estaba sola en su casa tras el asesinato de su padre

Foto 1/3 La nena estuvo varios días sin asistencia Crédito: La Capital Foto 2/3 La nena estuvo varios días sin asistencia Crédito: La Capital Foto 3/3 La nena estuvo varios días sin asistencia Crédito: La Capital

Efectivos de Gendarmería Nacional rescataron este lunes a una nena de 4 años en estado de abandono dentro de una casa precaria ubicada en el barrio Tablada. Al parecer, la pequeña llevaba varios días sola y recibía asistencia alimentaria por parte de vecinos. Según trascendió, su padre murió asesinado y se desconoce el paradero de la madre.



Los efectivos constataron que la chiquita sólo se encontraba acompañada por un perro en avanzado estado de desnutrición y no había presencia de adultos responsables, razón por la cual solicitaron la intervención de la Fiscalía de Flagrancia y la Dirección de Niñez, que ya interviene en el caso.



Según precisó la secretaría de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, Patricia Chialvo, la nena "recibió atención en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y se encuentra en buen estado de salud". Existe la posibilidad de que una familia se haga cargo de la pequeña a través del mecanismo de "familia ampliada".



"Hubo una denuncia de vecinos que, aparentemente, sabían que estaba sola y le pasaban alimentos. Y cuando eso ocurrió intervenimos inmediatamente con Gendarmería para retirar a la niña de esa vivienda", confirmó Chialvo a LT8.



Respecto al paradero de sus padres, la funcionaria comentó: "Por lo que relatan testigos, sabemos que el padre falleció en el marco de un homicidio y no tenemos información de la madre, ya que eso está bajo investigación".



Por lo pronto, la nena quedó al cuidado de Niñez mientras avanza la investigación



El operativo se llevó a cabo este lunes por medio de la Agrupación Especial de Despliegue Rápido “General Martín Miguel de Güemes”, quienes fueron alertados por vecinos del lugar mientras patrullaban por la zona, ubicada en Biedma al 100 bis.



Desde Gendarmería precisaron que, conforme a la asistencia de la Dirección de la Niñez y la Fiscalía de Flagrancia en turno, los uniformados ingresaron a la casa y asistieron a la niña.



Allí constataron que estaba sin la presencia de adultos a cargo, acompañada por un perro famélico, y en un hábitat precario, antihigiénico y sin alimentos. En tanto, el can quedó a cargo del Grupo Corazones Callejeros.