Su pequeño hijo murió ahogado y clama por justicia: “Quiero saber qué pasó”

Andrea Klaus es la mamá de Matías, el niño de 2 años que falleció ahogado mientras estaba de vacaciones con su padre en la localidad correntina de Santa Rosa. Habló con Radio Dos y expresó: "reclamo que se investigue como corresponde, no quiero un culpable". "Pido que se aclare qué pasó con mi hijo, que se investigue como corresponde" destacó.“El 20 de febrero el papá de mi nene a las 7:20 de la tarde me llama para avisarme que a mi hijo", sostuvo Klaus. A su vez, la mamá de Matías, describió: "Lo llamaba, y no me respondía, a las 11 de la noche me dice que a mi hijo ya lo estaban velando, sin avisarme nada, cuando llego me dicen que ya le habían hecho la autopsia, que podía volver tranquila, que me iban a mandar porque era feriado de carnaval".Asimismo, contó: "".Y agregó: "me bloquearon de todos lados, no me explicaban qué pasó con mi hijo, con quién estaba él, cómo pasó, yo tuve que hacer otra denuncia porque la causa se cerró en 20 días, por eso después de la feria de invierno me voy a presentar como querellante para que desarchiven la causa"."Quiero reclamar a la justicia que se investigue como corresponde, no quiero un culpable, quiero saber qué pasó con mi hijo" destacó.Al mismo tiempo, Andrea expresó: "el papá me dijo el 8 de marzo, que el nene solo se tiró a la pileta, que no sabe qué le pasó, que deje de obsesionarme con eso, siento que no se valoró la vida de mi hijo, que no tuvieron los recaudos para cuidarlo".En ese mismo sentido, la mamá de Matías, manifestó: "lo médicos dicen muerte dudosa y mi hijo no tiene autopsia, desde el día que mi hijo falleció estoy en instancias judiciales, luchando para saber qué pasó, no tengo respuestas de la justicia por eso decidí publicarlo en redes sociales".Además, Andrea, mencionó: "el fiscal me dijo que me iba a autorizar la autopsia para saber qué pasó y nunca llegó la autorización, así me tuvo un mes, hasta que le dije que me iba a encadenar a la Fiscalía si no me permitía hacer y ahí empezaron los oficios".Y señaló: "pido que se aclare qué pasó con mi hijo, que se investigue como corresponde".o"; y dijo: "nunca me preguntó dónde estaba enterrado mi hijo, no lo vino a visitar, ni sus abuelos, nunca me dijeron nada, ni un pésame, nada".Sobre qué dice el certificado de defunción de su hijo, Andrea, detalló: "".Por último, la mamá de Matías, remarcó: "yo siento que hay protección de alguien a los abuelos, y al padre de mi hijo, siento que los protegen de que se investigue lo que pasó".