Relato del hombre que golpeó a los dogos para salvar a la chica y lo mordieron

Contó que golpeó al perro con un palo de escoba, pero el can “ni se inmutaba”.

El ataque

Pasaron apenas dos días de los dogos asesinos de barrio Estación Flores de Córdoba capital. Trinidad (15) murió debido a las graves heridas que le provocaron los perros en la cabeza. Marcelo fue uno de los vecinos que intentó salvarla. Pero uno de los animales también lo mordió y debieron hacerle cinco puntos en la cara.Marcelo recordó que estaba haciendo un asado en su casa cuando uno de sus hijos le avisa a los gritos que perros estaban matando a una chica. Salió corriendo desesperado y, según contó, “había mucha gente, pero todos parados, gente que gritaba, lloraba y filmaba”. Sin dudarlo, agarró un palo de escoba y comenzó a golpear al perro que “ni se inmutaba”.

“Estaba desfigurada”

Él solo quería salvar a Trinidad. “No le di importancia. El perro se fue y le pegué otra vez al otro, la soltó y se fueron”, detalló. Cuando los animales la soltaron, contó que la chica se sentó y ahí pudieron ver que estaba desfigurada y había sangre por todos lados: “Abrió los brazos como pidiendo ayuda y cayó de nuevo”.“Muy feo, situación horrible. Ese tipo de perros no tendrían que estar en la calle”, reflexionó Marcelo. Otro vecino que apareció en la terrible escena sacrificó a los perros, de lo contrario iba a ser una “masacre”, según había expresado a ElDoce.José Luis Nieto, dueño de los animales, que está imputado por homicidio culposo y lesiones culposas pidió disculpas el lunes al mediodía ante las cámaras de Noticiero Doce. Horas más tarde, su vivienda fue allanada y, de acuerdo a lo que se conoció, tenía denuncias previas y había sido condenado por una contravención en 2022.El propietario no contaba con las medidas de seguridad para evitar que los dogos salieran a la calle y por esta razón le dieron tareas comunitarias por un día, pero no las realizó y pagó una multa de mil pesos.