“Hasta que el tipo de cambio lo permita”: sigue boom de uruguayos en Entre Ríos

Foto 1/2 Filas de más de 4 kilómetros para cruzar la frontera Crédito: Infobae Foto 2/2 Uruguayos de compras en Gualeguaychú Crédito: Radio Máxima

En el inicio de la segunda semana de vacaciones en Uruguay, otra vez una enorme cantidad de turistas cruzan la frontera para aprovechar el cambio favorable.



Una imagen que se repite en cada inicio de vacaciones o fin de semana largo es la de las largas colas de vehículos que intentan cruzar desde Uruguay a Argentina. Los turistas uruguayos se benefician con la diferencia cambiaria entre los dos países, que hace que el destino sea atractivo por sus precios.



Este sábado y domingo fue el inicio de la segunda semana de vacaciones de julio en Uruguay y la Policía Caminera del país reportó un “congestionamiento” en el tránsito en los tres puentes internacionales: el General San Martín, el General Artigas y el de Salto Grande.



Al mediodía del sábado, en el Puente Internacional San Martín, que une la ciudad uruguaya Fray Bentos con Gualeguaychú, había una fila de 4,5 kilómetros de espera. En Paysandú –para cruzar a Colón–, había una cola de 1,5 kilómetros y en Salto (límite con Concordia) no había espera.



Algunos de los turistas esperaban molestos por cruzar el puente. “Esto tendría que ser mucho más rápido, tendría que ser todo digital”, dijo un hombre que esperaba pasar a Argentina al noticiero Telemundo, del Canal 12 uruguayo.



El turista, oriundo de Solymar, en el departamento de Canelones, dijo que iría un “par de días” a Argentina, un destino que había elegido “por lo barato”: “Con lo que comés un día acá, comés cuatro día allá. Chau, no hay mucha vuelta”.



Casi 200.000 personas salieron desde Uruguay entre el 30 de junio y el 8 de julio, según datos del Ministerio del Interior uruguayo publicados por Subrayado.



La mayoría de los turistas salieron hacia Argentina: 51.061 por Paysandú; 42.426 por Salto; 33.635, por el puerto de Colonia; 32.276, por Fray Bentos; y 7.601 por el puerto de Montevideo. Hubo 23.221 personas que viajaron por el Aeropuerto de Carrasco.



Estos datos no solo abarcan a turistas uruguayos.



En Gualeguaychú



La presencia de orientales sigue siendo muy alta en Gualeguaychú y esto se puede ver en el centro de la ciudad como también en otros sectores.



Alicia quién viaja desde Mercedes contó que "yo vengo a pasear pero también a ir a la peluquería y también paso por una casa de belleza femenina, donde me hacen las uñas y también masajes”.



Antes sólo pasaba por el centro de la ciudad para comprar en las tiendas y también en supermercados, pero ahora lo que hago es darme algunos gustitos para mí, por lo menos hasta que el tipo de cambio lo permita" reconoció, según indica Radio Máxima.



En tanto los gastronómicos de la costanera, siguen entusiasmados por el ritmo de uruguayos que sigue sostenido: “Esto nos permite mantener la cantidad de personal y esto es importante para darle trabajo a nuestra gente", expresaron. Barato hasta 2024

La ventaja cambiaria que tiene los uruguayos cuando viajan a Argentina (que está dada por la cotización del dólar paralelo) se mantendrá al menos por un año y medio más, según algunas estimaciones.



El economista jefe de BBVA Research para Argentina y Uruguay, Marcos Dal Bianco, dijo a El País que probablemente Argentina continuará barata para los uruguayos, probablemente, hasta fines del 2024. Durante un período de tiempo, va a continuar habiendo una “brecha” entre el tipo de cambio oficial y el paralelo o blue.



“¿Dónde termina esto? No sé, porque ahí sí hay que ver los fundamentos del año que viene, si el ajuste fiscal ocurre y a qué velocidad. A fin del año que viene probablemente (haya) un tipo de cambio más unificado, porque por lo menos los candidatos que han hablado del problema dicen: ‘Vamos a quitar el cepo, no totalmente pero lo más rápido posible lo unificaremos’”, sostuvo Dal Bianco.



“Capaz que a fines del año que viene tenemos un tipo de cambio único y ahí veremos en qué nivel queda el tipo de cambio real”, aseguró.



El ejecutivo bancario espera que a partir de diciembre, con el nuevo gobierno argentino, se levanten algunas restricciones cambiarias, como el cepo. “Eso implica que la demanda de dólares que estaba reprimida por el cepo pueda acceder al mercado oficial y la oferta de dólares que está restringida, porque a este tipo de cambio los oferentes no quieren liquidar dólares, cuando se levanten las restricciones pidan dólares, eso genera demanda y el tipo de cambio sube. Es decir, que se corrija parte de la demanda de dólares por el precio del dólar”, analizó Dal Bianco.



Esta situación, sin embargo, no sería “gratis” porque implicaría una devaluación del tipo de cambio que, sostuvo, llevaría a un aumento de la inflación. “Por esto, el gobierno se resiste en parte a devaluar”, sostuvo en la entrevista para el diario uruguayo.



El valor promedio del dólar que proyectan en BBVA Research para diciembre es de $ 400, aunque esa es la media. Para el último día del año estiman que la cotización será de $ 450.