Falleció adolescente tras el ataque de dogos que fueron ultimados por un vecino

En el mediodía del domingo, en barrio Estación Flores, de Córdoba, dos dogos argentinos se escaparon de una casa, atacaron a una adolescente y a un hombre en la calle, y se metieron a otro domicilio donde por poco no muerden a una chica. El padre de la menor tomó un cuchillo y mató a los dos animales.Las víctimas debieron recibir atención médica. Sin embargo, una joven de 15 años de edad, murió como consecuencia de las heridas recibidas.“No entendemos lo que pasó. Ella salía a caminar, a sacar a dos perros de casa que tenemos, sola, vuelven los perros y ella no. Mi mamá me avisa, salió como a las 12 y salgo a buscarla 13:30″, comenzó su relato.“No la encontré y dijeron que los perros atacaron a una persona, no sabían quién era porque estaba muy mordida. Le mordieron dos arterias, eso hizo que ella perdiera mucha sangre y parte de la cara, la oreja le tuvieron que reconstruir, la cabeza también y no aguantó”, agregó.“Una persona con mucha luz, que le daba amor a mucha gente. No puedo creer 15 años tenía y ya no la tengo conmigo y me duele el alma porque no puedo hacer nada”, dijo la mujer.“Da tanta bronca porque están como si nada y uno acá teniendo que exponerse para que te den bola y no tiene que ser así, los animales son animales pero si uno los tiene bien puede evitar un montón de cosas. Hicieron un relato que nada que ver y quiero que conozcan que pasó con ella”, finalizó la mujer entre lágrimas y visiblemente conmovida.Si bien el caso está bajo investigación, y resta precisar circunstancias, se sabe que dos dogos se escaparon de un domicilio. Al parecer, el matrimonio se había marchado de viaje y los animales quedaron bajo cuidado de una hija.Así las cosas, y en circunstancias a determinar, los dogos se escaparon a la calle y sorprendieron a una chica de 15 años que iba caminando y que resultó con heridas en el cráneo. Varios vecinos salieron a prestar ayuda, pero no fue fácil contener a los animales.Fue así que los dogos corrieron a una casa, según fuentes oficiales, y quisieron atacar a una chica de unos 7 u 8 años de edad. Fuera de sí, el padre de la joven tomó al menos un cuchillo y, en defensa de su hija, se enfrentó con los peligrosos perros.Ambos canes terminaron muriendo producto de las puñaladas.Mientras algunas personas llamaban a la Policía, otras dieron parte a una ambulancia que acudió al lugar.A todo esto, apareció la hija del matrimonio dueño de los perros quien contó todo lo sucedido a los policías.La chica que había sido mordida en la cabeza fue trasladada en ambulancia del 107 hasta el Hospital de Urgencias, donde fue atendida y quedó internada, señalaron los voceros. Finalmente murió esta madrugada de lunes.En tanto, al mismo hospital ingresó un hombre de 50 años que había sido mordido en el rostro por los dogos. Este hombre había intentado salvar a la vecina.El caso está siendo investigado por la Policía y la Justicia. (La Voz)