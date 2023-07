Con música en vivo y gastronomía, Oro Verde vivió la Fiesta Regional del Locro

Video: Changos Furiosos se presentó en la Fiesta Regional del Locro en Oro Verde

Orquesta Costa a Costa

Video: Fiesta del Locro en Oro Verde: la Orquesta Costa a Costa interpretó un clásico de Jorge Méndez

El show de Monchito Merlo

Video: Fiesta del Locro: Monchito Merlo se mostró muy feliz de estar en Oro Verde

Los del Gualeyan

Video: Fiesta del Locro en Oro Verde: Los del Gualeyán se llevaron todos los aplausos

Los testimonios

Las instituciones que participaron

La Banda de la Oveja

El turno de Súper Banda Estrella

Video: Súper Banda Estrella continuó con los shows en la VII Fiesta Regional del Locro

Mario Pereyra: “El público es muy apegado a nosotros”

El momento de Gerardo Farías y la Sonora

Mario Pereyra realizó el cierre

Declaraciones del público

En ampliación

Se realizó este domingo la séptima edición de la Fiesta Regional del Locro en el predio municipal de Oro Verde.También instalaron cantina, feria de artesanos y productores populares. Mario Pereyra fue el encargado de brindar un cierre con un show repleto de cumbia ante un buen número de espectadores.Una de las agrupaciones que se destacó en la Fiesta del Locro, fue la Orquesta Costa a Costa, que interpretó dos temas clásicos del querido folclorista Jorge Méndez. Con Puentecito de la Picada y Jornalero, la Orquesta homenajeo al músico y el público muy emocionado los ovacionó.Pasado el mediodía, y con un predio colmado de gente, subió al escenario el gran Monchito Merlo deslumbró con su acordeón. En el Día de la Independencia, Monchito se mostró muy feliz de estar en Oro Verde y en declaraciones, aseguró que tiene una cargada agenda de shows durante el invierno: el viernes tocó en Villaguay, y luego de oro Verde tenía previsto brindar un show en Arroyo Seco, Santa Fe y luego tocará en Salta para una obra solidaria del Chaqueño Palavecino.“Nuestras mejores actuaciones están aquí, nos gusta mucho y tenemos mucho cariño con esta tierra donde tengo muchos parientes: mi corazón está dividido entre Santa Fe y Entre Ríos”, mencionó el acordeonista.Sobre el show, aseguró que “brindamos todo lo que tenemos y la gente por suerte lo recibe de la mejor manera y nos devuelve todo el cariño”. Además señaló que entre los temas que tocaron fueron de su disco nuevo. Y señaló que “uno de los temas que tocamos fue, que hace referencia a una mujer de Valle María”.Otro de los grupos musicales que se hizo presente en el escenario de la Fiesta Regional del Locro, fueLos exitosos artistas al ritmo de Chamarrita y tanguitos montieleros hicieron vibrar a todos los presentes, quienes acompañaron a coro las canciones del reconocido grupo.Durante toda la jornada, muchísima gente disfrutó del evento yrescató los testimonios de los presentes.“Es un evento muy lindo, vinimos con mi familia desde Colonia Avellaneda, el locro estaba riquísimo y ahora disfrutamos de la música”, dijo una mujer al contar que es una hermosa opción para disfrutar con seres queridos.“Es una hermosa fiesta familiar para disfrutar de esta hermosa propuesta”, mencionó el veterinario Ricardo González.Por su parte, un niño oriundo de Oro Verde destacó que “es muy lindo todo lo que vemos y comemos”.“Vinimos muy temprano con mis papás y nos estamos divirtiendo mucho”, expresó otro niño.Como en ediciones anteriores, las instituciones de la localidad quienes prepararon el locro con las recetas particulares de cada maestro locrero. Para quienes desean probar otras comidas, también hay una variada oferta en el patio gastronómico dispuesto en el predio. También en el predio se instaló un paseo de artesanos y emprendedores, estacionamiento exclusivo para la fiesta, y quienes lo deseen pueden llevar sus sillones.Uno de los organizadores del evento, Cesar Clemen, detalló que “estamos muy felices por el día ya que el tiempo nos acompaña y la gente siempre disfruta por los espectáculos”. Además, detalló que “desde la gestión municipal trabajamos para que esta fiesta siga creciendo y creemos que algo muy hermoso”.En este sentido, detalló que una de las particularidades de la fiesta es ayudar a las instituciones de la localidad: “Son muchas las organizaciones que trabajan aquí y tienen a cargo la gastronomía y feria de artesanos. Por el volumen de gente creemos que van a vender todo y será muy fructífero”.Por su parte, la presidenta de la Asociación Equinoterapia, Marita, informó que estaban sorprendidos por la cantidad de demanda de clientes que aguardaban para consumir empanadas y locro. “Es una organización impecable y estamos muy agradecidos por esta oportunidad”.Detalló que, en muy poco tiempo vendieron más de cincuenta docenas de empanadas y unas 60 porciones de locro.El mencionado grupo musical fue el siguiente en subirse al escenario, donde sus shows se caracterizan, en su mayoría, por ser temáticos, como por ejemplo Himnos por la Paz, Santana Ballet Concert y La música nos une.Actualmente, la banda está compuesto por Ramiro Cuello (voz y accesorios), Hernán Loglio (bajo), Alejandro Neno Muñoz (congas y coro), Fabián Rogiano (timbales), Nicolás Roldán (teclado y coros) y Charly Ricciardino (batería), liderados por Carlos Dechanzi (guitarra Santana).La Banda de la Oveja incorpora en sus shows todo lo que hace falta para parecerse a Santana: escenografía, vestuario, iluminación, sus gestos, su forma de tocar y ese inconfundible sonido.Con mucho trabajo de producción, ensayo y una selección minuciosa de los músicos y los instrumentos, la banda llegó a nivelar al máximo el sonido que caracteriza al mexicano Carlos Santana y a su grupo. Hoy disfruta de llevar esos ritmos desde Paraná hacia todo Entre Ríos y el resto del país.Súper Banda Estrella fue otra de las encargadas de llevar a cabo el baile y la fiesta en el Día de la Independencia en Oro Verde, con la conmemoración de la VII Fiesta Regional del Locro.Hubo un gran marco de público que se agrupó cerca del escenario para juntarse a bailar con amigos y parejas para pasar una buena tarde en la ciudad entrerriana.Para iniciar, sostuvo que lo llevó a presentarse en Oro Verde: “Hay muchas familias acá y que es lo que muchas veces en los boliches no vemos. Entonces estas reuniones así son bárbaras para nosotros”. Asimismo, añadió que “por lo general, no se hacen eventos familiares. Estos son los que uno se puede reunir con la gente”.También anticipó qué espera mostrar en el escenario: “Aprovechamos para hacer todo lo clásico que generalmente ellos quieren escuchar y le vamos a dar el gusto en todo eso”A su vez, indicó que es un fiel amante del locro: “Tratamos de aprovechar siempre que tenemos un espacio con mi hermano de armar un locro. Esta vez lo perdimos, pero no quiere decir que entre semana aprovechemos a hacerlo”.“Tenemos la suerte de que hay un montón de localidades que hacen el esfuerzo de trasladarse de un lado a otro. Por ahí tenemos instancias largas en las que nos presentamos y hay chicos que te encontras de todas partes. El público es muy apegado a nosotros y eso lo agradecemos mucho”. Sobre la manera de mantener ese vínculo con sus seguidores a lo largo de los años, manifestó: “Tratamos de darle lo mejor que podemos en escenario”.La localidad de Oro Verde tuvo en horas de la tarde la celebración de un gran show de Gerardo Farías y La Sonora en la VII Fiesta Regional del Locro.Subió en la previa de la presentación de Mario Pereyra y al igual que la banda anterior, consiguió llevar a mucha gente a entonar sus canciones más conocidas.Mario Pereyra fue el encargado de cerrar hoy el evento en la ciudad de Oro Verde y lo hizo con un show acompañado de amigos arriba del escenario. La gente, a pesar de la llegada de la noche, no se movió en ningún momento.Una pareja oriunda de Paraná indicó que “venimos a disfrutar, llegamos tarde al locro. Es hermosa la fiesta”.En tanto, un hombre acompañado del mate sostuvo: “La estamos pasando genial, donde comimos locro y estuvo muy bueno. Vine con unos amigos. Todavía no nos animamos a bailar, pero ya vamos a bailar con Mario Pereyra y Gerardo Farías".Asimismo, una mujer manifestó que la estamos pasando muy lindo. Llegamos al mediodía, pero no comimos locro ya que trajimos empanadas, las cuales estaban muy ricas. Es la primera vez que vengo a la fiesta, pero a partir de este momento voy a venir siempre".A su vez, una mujer, oriunda de la localidad santafesina de Sunchales, y que se encontraba rodeada por su familia, expresó: “Muy linda fiesta donde acompañó la gente. Nos enteramos del evento porque somos fanáticos de Monchito Merlo. No llegamos a comer locro, pero estamos con las masitas".