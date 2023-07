A 16 años de la histórica nevada en centro del país: qué condiciones deben darse

Eventos meteorológicos

La explicación del Servicio Meteorológico

Ingreso de aire muy frío

Desde 2007, el 9 de julio no es sólo una fecha patria para quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en distintos centros urbanos donde. Hace 16 años, en una jornada muy fría que luego pasó a ese histórica para esta zona del país, las calles se tiñeron de blanco y el Día de la Independencia quedó asociado en la memoria colectiva como “el día que nevó”.Como no ocurría desde hace mucho tiempo, 89 años después, volvía a nevar en Buenos Aires y muchas personas conocían la nieve de esa forma.“La gran nevada del 9 de julio”, un espectáculo inesperado, duró casi diez horas, lo suficiente para hacer muñecos y jugar a la guerra de bolas de nieve. En tiempos con una actividad mucho menor en las redes sociales, la novedad invadió los medios de comunicación, fue tapa de los diarios y se convirtió en el tema de charla en las familias y grupos de amigos.De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ese año fue el más frío desde que el organismo tiene registro y ese mes en particular tuvo “una serie de eventos meteorológicos que desencadenaron una copiosa nevada en la ciudad de Buenos Aires, varias localidades del conurbano y del interior bonaerense, así como también en La Rioja, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, norte de Mendoza, San Juan y Catamarca”.Para que se produzca nuevamente ese fenómeno deben coincidir distintas variables climáticas como una masa de aire polar instalada por un tiempo en regiones donde habitualmente no ocurre y temperaturas bajo cero o cercanas al cero en distintas capas de la atmósfera. A todo lo anterior se deben sumar las condiciones propicias para que haya precipitaciones.Para entender qué fue lo que sucedió hay que analizar la situación meteorológica que se estaba desarrollando. Varios días antes, específicamente el 6 de julio, un frente frío seguido de aire de origen polar avanzó por la Patagonia y se extendió hasta el centro del país, causando temperaturas mínimas de hasta -8°C en el sudoeste de Santa Cruz y nevadas en varias regiones de la Patagonia.por la intensificación del viento causado por un anticiclón en el Pacífico. Las temperaturas siguieron bajando en todo el centro y sur argentino, con más nevadas en la Patagonia y también en el sur de Mendoza”, señaló el organismo.En tanto, “ingresó completamente en Argentina, provocando vientos del este en el centro del país, y acarreando gran cantidad de humedad desde el océano. Estas condiciones fueron propicias para la formación de nubosidad y precipitaciones en forma de nieve sobre todo Cuyo (Mendoza, San Luis, San Juan) y la provincia de Córdoba”, explicó el SMN.(había -30°C a 5000 m) que se fue desplazando hacia el centro y el este del territorio durante ese día. Mientras tanto, cerca de superficie, el anticiclón seguía reforzando el ingreso de aire muy frío y húmedo desde el este, por lo que dominaba todos los estratos de la atmósfera media y baja”, amplió el organismo.“La combinación de estos factores favoreció la formación de un manto de nubes con su base a poca altura del suelo, pero con el desarrollo vertical suficiente para formar nieve en su interior y precipitar los copos. El frío intenso en toda la atmósfera y el viento débil permitieron que los copos de nieve no se fundieran y puedan ser vistos en la superficie”, afirmó el SMN.