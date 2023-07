La Municipalidad de Concordia respondió a vecinos tras quejas por la ciclovía

La secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, y el subsecretario de Ingeniería, Sebastián Scévola, se refirieron a los trabajos en marcha en el trazado de bicisendas en diferentes puntos de la ciudad de Concordia. “Están contempladas por la ley de tránsito y la ley de obras públicas, no tienen costos para la ciudad porque fueron gestionadas por el intendente Enrique Cresto en Nación y representan un paso adelante para Concordia”, dijeron. Otros funcionarios y vecinos también aportaron su opinión, todo ello volcado en un comunicado enviado a los medios por el área de comunicación de la comuna.“En todas las ciudades hay una clara tendencia a sacar los autos del centro, descomprimir el tránsito vehicular y generar mejores vías de circulación para peatones y ciclistas”, señaló al respecto Scévola.“Concordia, que es una ciudad cada vez más grande y con una dinámica de tránsito automotriz en incremento. Concordia es una ciudad que amerita tener la oportunidad de desarrollar opciones saludables y sostenibles de circulación por medios no motorizados, como ya se viene implementando tanto en las grandes ciudades como en los centros urbanos de menor densidad poblacional”, puntualizó el funcionario.“Las ciclovías representan, en ese aspecto, un gran avance para todos. Esto es lo que se busca con estas obras, que como todo cambio, aún en positivo, puede generar un poco de resistencia; pero estamos hablando con la gente, trabajando en conjunto con los vecinos, los comerciantes y las instituciones para resolver problemas allí donde puedan presentarse, sin desviarnos de la búsqueda de equilibrios y priorizando el bien común. Esto es, precisamente, lo que venimos haciendo desde que empezamos a dar los primeros pasos de este programa”, destacó Scévola.En el mismo sentido, el coordinador de la Central de Tránsito, Fernando Rouger, señaló que “hay gente que se molesta porque no puede dejar el auto estacionado a la izquierda frente a su casa cuando el trazado de la ciclovía pasa por ahí, pero si la casa está a la izquierda tampoco debería estacionarlo ahí, con o sin ciclovía, porque aunque sea uso y costumbre, está prohibido el estacionamiento a la izquierda, así como también están contempladas las ciclovías en las normas vigentes”, argumentó.“Es importante facilitar y regular la circulación en bicicletas por la ciudad, teniendo en cuenta que cada vez más gente utiliza la bici para ir a trabajar, estudiar o trasladarse de un punto al otro. Por eso tenemos que empezar a conceptualizar el tránsito no como un problema sino como un ámbito de respeto y convivencia donde pueden coexistir diferentes formas de movilidad. Estos proyectos consolidan ese camino”, añadió.Por su parte, el secretario de Deportes, Martín Méndez, aseguró que “es posible que se note más la queja de algunos vecinos que la satisfacción de quienes utilizamos la bicicleta como forma de movilidad y consideramos que es el camino ideal para la incorporación de hábitos de vida más saludables. Mucha gente del deporte y vecinos nos piden que hagamos llegar sus felicitaciones al intendente Cresto por impulsar esta propuesta. Por eso es importante buscar equilibrios, escuchar y comprender de dónde vienen las quejas y sus fundamentos, pero también visibilizar que muchísima gente avala plenamente esta iniciativa, que es un beneficio para todos y está proyectada en el marco de una planificación integral que mira al futuro”, subrayó.En coincidencia, Analía Álvarez, vecina de la zona norte de la ciudad, testimonió que “hay cada vez más gente moviéndose en bici, ya sea porque tienen el hábito desde hace mucho tiempo o porque están tomando la opción de un medio de transporte más saludable, más económico y práctico. Es importante que estas obras le faciliten la vida a estos vecinos y es la primera vez que se nos tienen en cuenta de esta forma”, dijo la ciclista.“Para mí, que uso la bicicleta desde siempre y que ahora también la usan mis hijas para ir a estudiar, es una tranquilidad saber que de ahora en adelante vamos a tener un espacio exclusivo y más seguro para transitar por la ciudad”, dijo Laura Acosta, comerciante y vecina de calle Salta.

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, aseguró que “estamos escuchando a los vecinos y respondiendo a los planteos que nos hacen, tanto los que celebran la implementación de esta iniciativa como los vecinos que no están de acuerdo, pero del mismo modo que hicimos con las campañas domiciliarias con folletería y la consulta popular en la web, cuando íbamos a poner en marcha el proyecto, hoy estamos explicando nuevamente los objetivos del programa y, principalmente, sus beneficios para Concordia”, dijo la urbanista.“Hay que destacar también que estas obras fueron gestionadas por el intendente Cresto en Nación, en el marco de la Red de Vías Seguras que con esta modalidad viene implementando en diferentes ciudades el Ministerio de Transporte de la Nación. Sin dudas, las ciclovías benefician a todos, porque representan un avance para la movilidad sin motor, los hábitos saludables, la descongestión del tránsito y el cuidado del ambiente”, concluyó. Fuente: Prensa Municipalidad de Concordia