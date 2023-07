Denuncian intento de usurpación de terrenos privados en localidad entrerriana

Desde hace unos meses comenzaron a estar habitadas varias casas de la zona norte construidas con el plan Procrear del Gobierno Nacional. Esos terrenos cercanos a la ruta nacional 136 marcan la expansión de la ciudad hacia el río Gualeguaychú y también la reurbanización de la zona.Sin embargo, la falta de viviendas es una realidad en la ciudad. A tan solo un par de cuadras está el asentamiento norte. Ahora, un grupo de personas comenzó a ocupar un terreno privado ubicado en una cota inundable.Los vecinos del barrio 90 viviendas llevaron el alerta a las autoridades municipales, tanto al Poder Ejecutivo como a la Dirección de Hábitat, pero no obtuvieron respuestas. También se reunieron con miembros de la empresa agropecuaria dueña del campo quienes aseguran que "cedieron ese terreno a la Municipalidad". Aparentemente, los propietarios adeudan el pago de impuestos municipales y el "arreglo" sería donarlo a la Comuna que, entonces, podría incorporarlo al Banco de Tierras.A su vez, intentaron denunciar la ocupación en la comisaria Tercera, pero solo está autorizado quien es propietario para radicar esa denuncia.El lugar está cercano a la ruta 136, las calles Federación, Santiago Díaz, 9 de Julio Norte y también limita al este con San José, al sur con la calle 494 y está sobre la continuación de Rosario. A pocos metros de una cancha de fútbol y a cuatro cuadras del hipermercado francés.El campo, actualmente, no cuenta con ninguno de los servicios básicos: no tiene cloacas, ni agua, ni tendido eléctrico. Además es una zona de humedal, son terrenos bajos e inundables si se desborda el río Gualeguaychú.Según informó el medio, R2820 -al menos- dos casillas ya están en proceso de instalación, otros sectores fueron delitimados o marcados con alambres. Una pareja trabajaba desde temprano en la limpieza y desmalezado de uno de esos lotes.Los vecinos contaron que "hablamos con los que viene y nos dijeron que se podrían instalar 36 familias". De hecho, llamó la atención que al día siguiente que se acercaron a la Municipalidad, aparecieron camiones volcadores cargados de escombro y tierra que exparsieron en ese terreno.Otro dato que se desprendió de esa charla es que "la Municipalidad les va a traer materiales" para los que se instalen sobre Federación porque es la calle "que van a abrir para crear un acceso a Parque del Sol y quieren que la vista sea buena para los que van, pero eso discriminaría al resto del terreno"."Hemos sufrido agresiones y eso nos preocupa", dicen los vecinos respecto de los cruces que han tenido con quienes están armando el asentamiento. A su vez, reconocen que toda la zona es poco segura y tuvieron que contratar guardias privados para evitar robos en las noches."No tenemos respuestas de ningún lado", expresaron los vecinos que se sienten inquietos ante la posible usurpación de los terrenos y van a volver a llevar sus planteos a la Municipalidad.