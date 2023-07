Video: bombera entrerriana ya entrena en Francia para el Mundial de Atletismo

Video: Entrerriana ya se encuentra en Francia para participar del mundial de atletismo

Trinidad Coppola Medina, la joven entrerriana de 21 años que se convirtió en la primera bombera ciega de Argentina, ya se encuentra en París, Francia, preparándose para competir en el Mundial de Atletismo. Medina, quien va a competir en 100 y 200 metros llanos y salto en largo, partió desde el Aeropuerto de Ezeiza el pasado domingo 2 de julio y según pudo saber, la joven ya se encuentra instalada en la ciudad.Se recordará que, Trinidad, en una entrevista previa con, compartió detalles sobre sus inicios en el deporte. Desde muy pequeña asistió a una escuela especial, donde conoció a Gustavo Brioso, quien se convirtió en su entrenador personal. Desde entonces, Trinidad se enfocó en desarrollar sus habilidades como saltadora en largo y a lo largo de los años ha obtenido logros destacados en competencias internacionales.Un incendio el último verano en una estancia de Médanos, una localidad del sur de la provincia con alrededor de 800 habitantes fue el detonante. Los vecinos decidieron juntarse para, de una vez por todas, tener un destacamento de bomberos propio y no depender de la cercana Ceibas, donde sí hay un cuerpo especializado que se hace cargo ante cualquier emergencia.Una vez que terminó la reunión, realizada en la escuela Justo José de Urquiza, se conformó el grupo que se sumaría al curso y entrenamiento. A Marcelo Paredes, jefe de bomberos de Ceibas y a cargo del adiestramiento del destacamento, se le acercó una jovencita que caminaba de manera particular. "Señor, tengo entendido que usted es aquí la persona responsable. Le quisiera comentar que yo quiero ser bombera. Quiero ayudar a mi comunidad. ¿Es posible pese a mi incapacidad? Ganas y compromiso me sobran", le dijo."Soy muy mandada, a veces demasiado, no mido mis limitaciones, pero prefiero ser así, arriesgada, que estar apichonada sin animarme a nada por ser ciega. Y así me pasó cuando me decidí a ser bombera. En aquella reunión, un 25 de enero, le dije a mi mamá: 'Má, ¡cómo me gustaría dar una mano y ser bombera'. No vi la cara de ella, pero la imaginé y sé que al principio no le gustó nada".Una vez que logró la aceptación de Paredes, el referente, comenzó a prepararse Trinidad, junto a otros once vecinos. "Ella es una más. En actividades como ésta no se puede ser indulgente –remarca el jefe de bomberos–. Demostró sus aptitudes físicas, aprobó el curso de aspirante a bomberos, se capacitó en primeros auxilios, socorrismo, RCP y en cómo rescatar personas con fracturas tras accidentes viales. Y 'Trini' sigue intensificando su entrenamiento", puntualiza el bombero.En el grupo de bomberos de Médanos son 9 mujeres del total de doce integrantes. "Y una de las mujeres es mi mamá, que cuando vio que no podía contener mi decisión, optó por acompañarme a esta aventura, hacer los cursos y estudiar juntos y hoy la siento con un entusiasmo tremendo".Para Trinidad no hay obstáculo que se le interponga. "Nunca me dijeron que no en ningún lado, pero debo reconocer que tampoco soñé con ser bombera porque siempre me pareció un imposible, algo inalcanzable. A medida que transcurrieron los meses de capacitación y adiestramiento, empecé a ser consciente de lo que estaba logrando. Y saber a ciencia cierta que puedo salvar una vida me llena de orgullo".