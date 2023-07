Sigue el paro de colectivos en Entre Ríos y provincias, pero se levanta en AMBA

Sociedad El paro de colectivos de UTA afecta a millones de usuarios en seis provincias

Acuerdo en el AMBA

El gobierno nacional aceleró las negociaciones en las últimas horas, para cerrar el acuerdo con los directivos de la Unión de Tranviarios Automotor y los representantes de las cámaras empresariales, con el objetivo de lograr que se levante el paro de colectivos que afectó a unos cinco millones de usuarios en ely que desde el lunes, se abrirán una mesa de negociación para "resolver" todos los problemas pendientes.Sin embargo,Según indicaron desde UTA Entre Ríos a este medio, el paro se levanta en AMBA, pero “no se suspende en, en cuanto a la deuda con los trabajadores”, remarcaron desde el gremio de los choferes.El ministro de Economía, Sergio Massa, comunicó que el paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras seis provincias, se levantará a partir de esta tarde y que desde el lunes, se abrirán una mesa de negociación para "resolver" todos los problemas pendientes.Massa, confirmó que el gobierno no puede "permitir que tomen de rehén a los pasajeros y los trabajadores”, al referirse al conflicto de colectivos en distintas ciudades del país entre empresarios y sindicatos.“Las discusiones se tienen que dar en un marco de diálogo no de extorsión”, agregó en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía.Massa sostuvo que los funcionarios del Gobierno están "acostumbrados al diálogo, a buscar consensos y a agotar la búsqueda de soluciones" y no a consensuar "desde la extorsión, con un revólver en la mesa ni tomando de rehén a los pasajeros ni a los trabajadores. Eso no lo podemos permitir". "$85 de cada $100 del costo del transporte hoy lo paga el Estado. Entonces tenemos que trabajar juntos", detalló.