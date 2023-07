“Lo que más nos queda es la insistencia de progreso”, reveló hijo de inmigrantes

Sociedad El secreto de un almacén de ramos generales para subsistir al paso el tiempo

En un pequeño pueblo ubicado a 30 kilómetros de Villaguay, los inmigrantes le dieron identidad a su lugar. En el marco del microrescató el caso del negocio de una familia de descendientes de judíos en Ingeniero Sajaroff, donde convivieron en paz junto a criollos y afrodescendientes.De hecho, el almacén de los Roitman es un lugar de referencia en Ingeniero Sajaroff, porque allí pueden encontrarse desde productos de despensa y bazar hasta alpargatas y juguetes.“El negocio comenzó cuando compré un local del fondo comunal, que era una cooperativa agrícola-ganadera; estaba en condiciones un poco precarias y la reactivé. Fue sencillo”, repasó Roitman. Y agregó: “El almacén de ramos generales sigue funcionando en el pueblo y cada vez se va a extender más porque es una formación, como un hipermercado, que tiene de todo y la gente no debería ir otro lado. Esa es la base fundamental de mi pensar”.En relación a la oleada de inmigrantes hasta suelo entrerriano, Roitman reconoció que “habrá sido muy difícil para ellos al no entender el idioma local”, pero –según sostuvo- “se adaptaron y se logró una convivencia entre el criollo con todos los inmigrantes italianos, judíos y alemanes”.“Lo que más queda nos es la insistencia del progreso”, destacó a la llegada de los inmigrantes. “El país necesita cultura, porque sin cultura no hay país”, cerró.