“Empresarios quieren a usuarios y a trabajadores de rehenes”, dicen desde UTA

Foto: El paro afecta a recorridos de corta y media distancia

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, volvió a culpar hoy a los responsables de las empresas de colectivos por la paralización de los servicios que afecta hoy a todas las líneas y consideró que esas compañías "quieren a los usuarios y a los trabajadores de rehenes".



"Nosotros queremos cobrar el salario que se acordó meses atrás", dijo esta mañana Fernández en declaraciones a la señal Todo Noticias (TN), en las que ratificó que el sector patronal "no cumple".



"Nosotros entendemos a los pasajeros, pero ellos nos tienen que entender a nosotros. No estamos haciendo un paro, sino una retención de tareas, porque queremos cobrar el sueldo que hemos acordado meses atrás y que lamentablemente los empresarios nos tienen como rehenes", dijo Fernández esta mañana en declaraciones a la prensa.



En ese sentido, el histórico dirigente sindical advirtió: "No vamos a permitir que nos tengan de rehenes, porque este puñado de empresarios del transporte nos quieren tener de rehenes a trabajadores y a los usuarios. Somos rehenes de sus intereses sectoriales".



" El Gobierno ya adelantó más plata que la que les estaban dando para el pago de los salarios de los trabajadores y los que no cumplieron fueron los empresarios. Nosotros siempre estamos a favor del diálogo y del acuerdo, ahora cuando firman algo es necesario que los empresarios cumplan", sostuvo Roberto Fernández.



La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició esta medianoche un cese de tareas de 24 horas a nivel nacional en los servicios de corta y media distancia de todas las empresas que "incumplen el pago del aumento salarial resuelto y acordado" para esos sectores y advirtió que no permitirá "presiones" del sector patronal al Gobierno, informó la UTA que encabeza Roberto Fernández.



La medida de protesta se desarrollaba en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), la ciudad de La Plata y las provincias de, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán.



En esos distritos "se verificaron los incumplimientos en empresas y habrá paro", aseguró el gremio anoche.