“Refuerzo de aire frío” genera instabilidad: pronostican días húmedos y nublados

Pulso polar

El “refuerzo de aire frío a niveles medios de la atmósfera” genera este viernes instabilidad en Entre Ríos, la cual perduraría al menos hasta las primeras horas del sábado con “algunassegún el reporte actualizado por Defensa Civil provincial. En Paraná, desde la madrugada se registraban neblinas y una tenue llovizna.Desde el organismo confirmaron además que “el alto contenido dese anuncian vientos débiles y regulares del sur y sudeste. Altamente nuboso. Inestable. Probabilidad de precipitaciones dispersas, principalmente sobre los departamentos del centro y sur provincial. Alto porcentual de la humedad. Incremento de la inestabilidad con probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas localmente importantes con abundantes lluvias. Los departamentos más inestables serían los del norte y centro de la provincia. La temperatura máxima prevista es de 16 grados.se prevé probabilidad de neblinas con algunos bancos de nieblas matinales. Altamente nuboso. Muy húmedo. Inestable. Posibles precipitaciones y ocasionales tormentas aisladas, sobre todo en el centro y norte provincial. Mejoramientos parciales y temporales pero manteniendo abundante nubosidad. La temperatura mínima rondaría los 10 grados, mientras que la máxima no superaría los 17.seguirá “alta a parcialmente nuboso, con probabilidad de neblinas con algunos bancos de nieblas matinales. Inestable. Posibles precipitaciones débiles y dispersas, principalmente sobre el norte provincial. Alto porcentual de la humedad. La temperatura mínima pronosticada es de 12 grados, mientras que a la tarde podría llegar a los 20.El meteorólogo, Alejandro Gómez adelantó enque”. Durante dicha jornada habrá inestabilidad “con probabilidad de lluvias de pocos milímetros”.. No obstante, estos registros no se mantendrían por muchos días.