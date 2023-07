Defensores de los animales marcharán contra las jineteadas en Gualeguaychú

Este sábado 8 a partir de las 17, se realizará una marcha desde Rucci y 25 de Mayo bajo el lema "Decimos no a las jineteadas" en Gualeguaychú. Será en contra de una demostración que se realizará el 9 de julio en el Hipódromo.La convocatoria es motorizada por el grupo ambientalista "Somos Guaba" que invitó a participar ya que "al caballo no le divierte ser sometido, golpeado y explotado" y aducen que las jineteadas no son "tradición, ni arte, ni cultura".La idea del colectivo ambientalista y proteccionista de la fauna, es realizar "una marcha consciente por el cuidado de los animales, para que no se le pegue a los caballos, evitar el maltrato animal". A su vez, agregaron que "no queremos que nuestras infancias crezcan confundiendo la violencia con el espectáculo".Desde Somos Guaba, recordaron que "hace más de tres años que venimos dando la lucha para evitar que se hagan jineteadas en la ciudad. Fuimos al Concejo Deliberante, se hizo una consulta popular donde ganó el "no" con un 54 por ciento, pero no se ha definido la situación".Además, se quejaron que "el Ejecutivo, en este momento electoral, decide de manera muy oportunista permitir realizar una jineteada en el centro de la ciudad. Eso significa caballos que van a recibir dolor de parte de los hombres, una muestra de maltrato explícito a los animales".El grupo apuntó directamente a Roberto Piaggio, el secretario de Salud, Ambiente y Desarrollo Social y precandidato a intendente del oficialismo, ya que en su rol de médico sanitarista debería -a su entender- asumir una actitud de defensa de los animales. Fuente: (R2820)