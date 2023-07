Fluviales y Etacer adherirán al paro para este viernes

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos, se confirmó no solo el paro para la jornada de este viernes afectando directamente el servicio de corta y media distancias, sino que en esta oportunidad, también adherirán a la medida de fuerza, las empresas que cubren las ciudades de Paraná y Santa Fe.



Según se pudo saber por parte de la UTA, que por los acuerdos salariales que no fueron respetados por los empresarios, es que se avanzó con el paro para este viernes. En esta oportunidad se dio una particularidad, que la falta de servicios de corta y media distancia se ampliará a las empresas Fluviales y Etacer, que adherirán a la medida de fuerza.



Se hizo saber que las empresas que hacen el servicio diario entre las dos capitales de provincia paralizarán los recorridos a partir de las cero hora de este viernes. Se aclaró que en esta oportunidad, los trabajadores de Fluviales y Etacer, acompañarán el paro, porque pertenecen al convenio del AMBA (Buenos Aires-Capital Federal). De esa manera, las empresas comprendidas en este sistema iniciaron las medidas de fuerza este jueves, y se resolvió que los servicios entre Paraná y Santa Fe, directamente se suspendan durante la jornada del viernes.



Por lo tanto, estudiantes, trabajadores, profesionales y otros usuarios que se trasladan entre Paraná y Santa Fe, y que utilizan esta vía de comunicación terrestre, no la podrán hacer por el paro confirmado. (Fuente: Uno)