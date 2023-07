Complejos termales registran una ocupación de casi el 100% para las vacaciones

Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) advirtió sobre el bajo nivel de reservas que se vienen registrando y apuntó a la falta de promoción del Destino Entre Ríos. No obstante, aseguraron que los complejos termales están con una ocupación de casi el 100 por ciento.



Luego del último fin de semana extra largo, en donde las reservas hoteleras en la provincia rondaron el 65 por ciento, la Cámara Entrerriana de Turismo volvió a apuntar a la necesidad de fortalecer la promoción del Destino Entre Ríos para revertir la situación.



Juan Acedo, presidente de la entidad, explicó que esta semana se inició el relevamiento del nivel reservas de cara a las próximas semanas de vacaciones de invierno que inician no sólo en Entre Ríos, sino también en provincias como Santa Fe, Buenos Aires e incluso la República Oriental del Uruguay.



Advirtió que la respuesta en la mayoría de las localidades fue la misma: “floja”, con reservas que ascienden al 60 por ciento recién en la tercera semana de julio. En la costa del Paraná, por ejemplo, las reservas están por debajo del 40 por ciento.



No obstante, destacó que en destinos con complejos termales como Concepción del Uruguay y Federación las reservas se acercan al 100 por ciento. “Para la semana del 17 de julio, no hay alojamiento disponible”, celebró.



Más promoción



Acedo aseguró que la elaboración de un plan de marketing de forma conjunta entre el la parte pública y privada ayudaría a revertir los números poco alentadores que se vienen teniendo y que mantienen en alerta a los empresarios del sector, más allá de la compleja situación económica.



“Creemos que si de una buena vez trabajamos en conjunto y desarrollamos un plan de marketing serio y efectivo, tendrá importantes resultados para el sector a nivel provincial”, sostuvo y aseguró que la CET tiene un staff de profesionales a disposición para efectivizarlo.



El Ente Mixto de Turismo



Otro de los reclamos históricos de la Cámara de Turismo es la creación y puesta en marcha del Ente Mixto de Turismo con el objetivo de promover el desarrollo del sector.



“Desde 2015 lo venimos pidiendo. No sabemos si tiene que ver con una decisión política o una discusión sobre el origen de los fondos. Lo cierto es que ha quedado demostrado que las ciudad que cuentan con un entre mixto como el Empatur en Paraná; el Emcotur en Concordia o el Consejo Mixto en Gualeguaycú, han sido un éxito”, dijo.



Y agregó: “Tener un Ente Mixto es lo que nos va a garantizar una organización más allá de las gestiones”.



Turistas uruguayos



Por último, Acedo se refirió al aumento de turistas uruguayos que llegan a la provincia como consecuencia de tipo de cambio favorable. Y si bien admitió que el consumo derrama hacia todos los sectores de la economía, también advirtió que “hoy el uruguayo no viene exclusivamente por las atracciones turísticas”.



“Estamos muy agradecidos con el uruguayo, porque su consumo beneficia a todos los sectores económicos, incluso el tipo de cambio hace que les sea conveniente quedarse una noche, pero tenemos que ser realistas que no son turistas propiamente dicho”, concluyó. (APF)