Habló mujer atacada por dos pitbulls: "Si yo soltaba a la nena, se la devoraban"

Los pitbulls que atacaron a Jaqueline y a Catalina, quien pelea por su vida, "no estaban vacunados, ni inscriptos en el registro de animales peligrosos".El pasado 24 de junio en el barrio santafesino de Santa Rosa de Lima, una mujer de 45 años y su nieta de un año y medio resultaron gravemente heridas luego de que dos pitbulls las atacaran. La beba sigue internada en estado reservado.Jaqueline, la abuela de la menor, fue dada de alta en las últimas horas y dio detalles ensobre el hecho y contó que "lo único que quería era que no tocaran a la nena". "Si yo la soltaba, se la devoraban", recordó entre lágrimas."Estoy un poquito mejor, pero por ahí tengo muchos dolores", explayó. Según describió, las mordeduras en la cabeza "le mataron algunos nervios", como así también le perjudicó la visión."La herida más profunda fue en la cabeza, doy gracias a Dios que no me tocó la sien", contó. "Sentía cómo me mordían cada parte de mi cuerpo, no me puedo borrar esa imagen. Me aferré en apretar a la nena con mis brazos. La abracé mientras los perros me mordían", recordó.Detuvieron al dueño de dos perros de raza pitbull, que hace unos días atacaron a una bebé de un año y medio y a su abuela en Santa Fe.El hombre fue imputado por el delito de “lesiones graves reiteradas”, y fue detenido en el marco de un allanamiento llevado a cabo en una casa del barrio Santa Rosa de Lima.Los perros se encuentran bajo guarda judicial, después de que el fiscal ordenó su secuestro.La bebé permanece internada en terapia intensiva del hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe, desde el 24 de junio, luego de ser atacada por dos perros de raza que le provocaron lesiones óseas y también pulmonares. Fuente: (Rosario3)