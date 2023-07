Judiciales evalúan medidas si no les restituyen el 25,5% del sueldo

Trabajadores judiciales se movilizaron y exigieron la restitución del 25,5% que Provincia les adeuda por la Ley de Emergencia.“Con la ley de emergencia durante la pandemia los trabajadores judiciales aportaron la cuarta parte de su salario y fueron solidarios con todas las medidas para que la provincia pudiera responder a todo ese drama que vivieron todos los argentinos”, señaló uno de los referentes de la Unión de Empleados de la Justicia de Nación (UEJN), Julio Piumato, a Elonce.En este sentido, sumó que “la emergencia ya pasó y los trabajadores judiciales siguen reclamando ese 25 por ciento que se les quitó. Estamos pidiendo una recomposición que marque que las cosas vuelvan a la normalidad. Si ya se normalizó todo por la pandemia y se estabilizó la economía, pedimos que se haga la recomposición para todos los judiciales de la provincia”.“Además, estamos pidieron que se haga efectivo la creación de cargos y la mayoría se destinarían para hacerle frente a las necesidades de la provincia”, dijo al asegurar que “hay más de cien compañeros en una situación de interinos y eso genera una inestabilidad que no tiene sentido”.“En la Justicia de Entre Ríos no hay ñoquis, se trabaja por encima de las posibilidades para cubrir las necesidades de todo el pueblo de la Justicia. Ese esfuerzo que hacen los trabajadores judiciales, que el STJ lo entendieron, esperamos que las autoridades de la provincia lo entiendan y rápidamente den una solución”, aseveró Piumato.En este sentido, aseguró que “con la provincia el diálogo es permanente y hay una coincidencia en que son necesidades, no solo para los trabajadores, sino que también para el funcionamiento de la Justicia. Ninguna reivindicación sirve si nosotros no demostramos que mejora el servicio de la justicia”“los diálogos se establecieron con el Ministro del Economía y sabemos que el gobierno esta realizando una recomposición salarial con muchos gremios, pero esta retrasando la solución para los judiciales”.Al finalizar, señaló que “si la situación no se resuelve para el retorno de la feria de invierno, las medidas se recrudecerán”