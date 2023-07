“Cada sufrimiento”



Luego de tres audiencias, este martes se conoció el veredicto emitido por un jurado popular de la ciudad de Gualeguaychú que estableció la "culpabilidad” de un hombre de 49 años por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y agravado por ser ascendiente (vínculo padre e hija) y por la situación de convivencia, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado".Los abusos comenzaron cuando la menor era una niña de 8 años y se extendieron por lo menos hasta los 15 años de la víctima, dejando secuelas físicas y psicológicas que ella misma expuso durante el juicio.Jésica, la víctima de los abusos que ahora tiene 32 años, utilizó las redes sociales para escribir un mensaje, luego de conocer el fallo de culpabilidad contra su progenitor. Rescató el camino de la Justicia y rechazó la decisión de que siga en libertad.En el escrito, manifiesta que pasó “la peor niñez y adolescencia, muchísimo maltrato infantil” y si bien muchas veces pensó que no quería vivir más, “la vida le demostró que tenía que estar hoy acá para hacer justicia”.“Aún sigue libre pero ya es culpable. Hoy tengo la mente cansada, satisfecha, pero mucho por superar. Quiero agradecer profundamente a Fiscalía. Él sigue libre, pero falta poquito para que cumpla con cada sufrimiento que me hizo vivir”, expresó.“Espero que todas las personas perversas con niños y adolescentes terminen como tienen que terminar, pagando por cada llanto, cada sufrimiento, cada día perdido. Gracias y no se olviden de que la justicia llega y se puede vivir un poquito mejor", sentenció finalmente Jésica.