Andaba en patines, se los incautaron y deberá pagar multa para recuperarlos

Una situación inédita sucedió en Gualeguaychú, por un operativo realizado por personal de la Dirección de Tránsito, frente un vecino que se trasladaba en patines.“Tengo patines y bicicleta, uso mucho los patines, y lo hago desde el 95, para mí es un medio de transporte ecológico y sustentable, me los pongo y voy a hacer mandados, etc”, relató Gerardo Maciel, quien recibió la multa en la Plaza San Martín de la mencionada ciudad.Detalló que “íbamos a ir con mi nene y con mi novia a comprar cosas para la escuela y después a la plaza. Ellos fueron en bicicleta y yo me puse los patines. Cerca de Perón y 25 de Mayo, el agente de tránsito se acercó a toda velocidad en la moto, se interpuso entre mi hijo y yo. Lo hizo chocar a mi nene; ahí empezamos a discutir, porque esta persona no estaba admitiendo lo que había pasado. El agente me empezó a amenazar con que me iba a secuestrar los patines, que iba a llamar al Comando Radioeléctrico, me empezó a incitar para que lo toque o le pegue en medio de la calle”, afirmó el hombre en

“Esta persona siguió hostigándome, diciéndome que le pegue hasta que llegué a la plaza. Llamó a unos agentes de Policía para que me detuvieran y que me incauten los patines. Fue todo muy bizarro, mucha gente alrededor viendo, todos se reían, hasta la Policía”, aseveró. Y acotó: “Encima alrededor estaban pasando muchas infracciones de tránsito que él simplemente ignoraba, pero no se metió con otros medios de transporte”.El vecino de Gualeguaychú consideró “increíble que uno cometa un delito si salís a andar en skate o patines. Sólo podes patinar en el parque que tiene los mismos pozos que cuando yo tenía cinco años, pero más grandes. El velódromo no está apto para nada, y el skatepark tiene rampas no está apto para patines”.Finalmente, contó que ahora tiene que “pagar una multa para retirar los patines. No tenía ni idea que esto estaba prohibido en la ciudad, me parece súper raro e insólito”.