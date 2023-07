Daños en electrodomésticos: ¿cómo me puedo cubrir con un seguro de casa?

¿Cuál es la mejor forma de proteger los electrodomésticos?

¿Qué factores determinan el precio final de un seguro de hogar?

¿Si soy inquilino puedo contratar un seguro para hogar?

Una estadística sobre elelaborado por la Secretaría de Energía y el INDEC demuestra que en nuestro país un 88,5% de los hogares tiene heladeras con freezer, un 47,1% utiliza un aire acondicionado para refrigerar la vivienda, el 86,0% utiliza lavarropas y en el 96,0% de los hogares hay al menos un televisor. Esto significa, que en los hogares argentinos,, de los cuales algunos son muy costosos.Losson una gran solución a la hora de amparar nuestros bienes si consideramos que reparar o reponer un electrodoméstico que dejó de funcionar, implica un gasto altísimo y muchas veces,no contamos con ese dinero en el momento en que suceden las eventualidades.Todos los seguros cubren en su plan básico el. Dentro del contenido, están incluídos los electrodomésticos. Sin embargo, no todas las aseguradoras ofrecen las mismas coberturas para reparaciones ni los mismos montos y solo algunas cubren equipos informáticos y consolas. Otras compañías, ofrecen la instalación de aire acondicionado, mientras que muy pocas cubren vidrios de cocina o microondas. Lo que diferencia a una póliza de otra, son las condiciones y las garantías.Contratar un seguro básico de hogar cuesta entre 2500 y 3000 pesos. Este costo, se irá incrementando con las coberturas adicionales. Pero, lo que determina el precio o la prima que se debe pagar por mes, es ely elEntendemos al continente, como las características de la vivienda; el tamaño, los materiales, la antigüedad y la cantidad de personas que viven en ella. En tanto que el contenido, hace referencia a todo lo que tenemos en un hogar como muebles, ropa y electrodomésticos.De esta manera, el precio del seguro de hogar que debemos pagar estará determinado por la suma de estos dos factores. Por este motivo, es fundamental que cuandoseamos lo más claros posibles y no olvidemos nada ya que todo aquello que no esté incluido en la póliza no será luego cubierto en caso de accidentes.Cada día son más las compañías de seguro que ofrecen esta cobertura atendiendo a que son muchísimas las personas que deben alquilar porque. Según datos del INDEC 8,5 millones de personas hoy están alquilando en nuestro país.En este sentido, ser o no inquilino no modifica la realidad, ni las grandes sumas de dinero que se deben afrontar si algo se rompe, si sufrimos un robo o si tenemos un desperfecto eléctrico que dañe nuestros electrodomésticos. Por lo tanto, es recomendable contratar algún seguro de casa que pueday nos brinde la cobertura de responsabilidad civil por si sucede algo en la casa de alquiler que pueda perjudicar a otros.