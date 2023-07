Inician investigación para determinar si chico asesinado sufría bullying

El Ministerio de Educación de Córdoba abrió una "investigación administrativa" en el colegio IPEM 279 "Malvinas Argentinas" de Laboulaye, al que asistía Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años hallado muerto el último domingo, con el propósito de indagar acerca de la situación convivencial de los alumnos y si el niño fallecido sufría bullying u otro tipo de acoso escolar."El Ministerio está interviniendo en la escuela a través de la dirección general de Educación Secundaria, de donde depende esa institución educativa", confirmaron fuentes de la cartera educativa provincial.E indicaron que, "en principio, no hay evidencia de que Joaquín haya sufrido bullying, pero, obviamente, queremos esperar el resultado de esa investigación administrativa".También se supo que en el lugar trabajan equipos profesionales de acompañamiento institucional "para sostener a la comunidad educativa y recuperar, de a poco, el clima institucional que permita seguir con la actividad escolar".Se trata de un equipo interdisciplinario de profesionales, cuyo número no fue suministrado e integrado por psicólogos y psicopedagogos."Está interviniendo la justicia, y somos respetuosos de ello, no es intención entorpecer su accionar", aclararon las fuentes consultadas sobre la situación y el alcance de su intervención en el caso.Joaquín desapareció el pasado jueves, cuando llegó a la escuela Ipem Nº 278 "Malvinas Argentinas", dejó la bicicleta en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases.Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que el chico camina por la vereda de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio que luego confesó la autoría del crimen, según fuentes de la pesquisa.Los padres de Joaquín se alarmaron al no tener noticias suyas después de clases -ya que según explicaron nunca les avisaron desde el colegio que su hijo no había concurrido- y radicaron una denuncia que dio origen a la búsqueda.Finalmente, el domingo el cuerpo del adolescente fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio, tras lo cual fue detenido un amigo de Joaquín, que no puede ser imputado por el crimen debido a que tiene 14 años y no es punible de acuerdo a la ley.