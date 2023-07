Médico guardó 250 fetos durante años: la explicación del ministerio de Salud

El comunicado del ministerio de Salud:

Un médico guardó durante años más de 200 fetos en frascos de formol que conservaba en un hospital de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Ahora, ejerció su derecho de objeción de conciencia y contacto a las familias para que, si así lo deseen, puedan darle sepultura e inscribir las defunciones fetales.El hecho se dio en el hospital Jaime Ferré donde el médico Jorge Pérez se desempeña actualmente como Jefe del servicio de anatomía patológica.El abogado de Pérez, Pablo Possetto, explicó que "en todo el país, por costumbre, se descartan los cuerpos de las personas por nacer menores a 20 semanas de gestación o de 500 gramos", caso contrario, los cuerpos se entregan a los padres.En este sentido, el médico expresó: "Desde 2005, cuando asumí como jefe del servicio, todos los fetos sin vida que llegaron al laboratorio, luego de ser analizados para determinar las causas de las muertes, fueron conservados en frascos con formol al 10%. Nunca me pareció un acto de humanidad descartarlos con los residuos patógenos, como puede ser un tumor o una vesícula. Fue una decisión compartida con los miembros de mi equipo".El médico, ejerciendo su derecho de objeción de conciencia, presentó una demanda en la que solicitaba que “se ordene la inscripción en el registro civil de Santa Fe de las defunciones de 257 bebés que fallecieron por muertes no provocadas en el seno materno de sus madres (defunciones fetales)”.Tras el fallo a favor por parte de la Justicia, 241 mujeres fueron notificadas sobre lo sucedido, de las cuales solo seis se presentaron el hospital."Optamos por el camino judicial, la ley que regula el funcionamiento del registro civil y que dice que después de los 60 días del fallecimiento de una persona, puede iniciarse el trámite respectivo para que se registre la defunción y que se proceda a la sepultura del cuerpo", añadió.El Registro Civil les indicó que "se debía inscribir a estas personas con el apellido materno, y para garantizar los derechos de los padres y para preservar la responsabilidad civil del Estado por la omisión en la información, se citó los padres en cuestión”, precisó el letrado.Para el abogado del médico, “el fallo es contundente y revolucionario": "Esto debería cambiar el manejo que hoy existe sobre los cuerpos de los bebés que mueren antes de nacer y que pesan menos de 500 gramos y terminan en la basura hospitalaria. ¿Cuál es la diferencia de pesar 400 o 600 gramos? La dignidad humana es la misma"."Ante la información de público conocimiento, el hospital comunica que se encuentra trabajando junto a la justicia a fin de conocer en profundidad la situación por la cual la irregularidad en el manejo de restos biológicos se sostuvo en el tiempo y dar contención a las personas que han sido requeridas por la justicia"."El gobierno provincial está comprometido con el respeto de los derechos de las personas gestantes que atraviesan pérdidas y también con el respeto de los derechos consagrados en la normativa vigente. Dentro de los cuales se encuentra la protección de su derecho a atravesar por la situación respetando la confidencialidad, el trato digno, el acceso a información oportuna y suficiente, así como el derecho a no ser dañadas o revictimizadas en el paso por los procesos asistenciales"."La provincia está evaluando de forma detallada y comprometida la mejor forma de acompañar esta situación y brindar garantías para que el manejo de todos los restos se ajuste a la normativa vigente y a las recomendaciones de los organismos de rectoría sanitaria. Es nuestra firme intención bregar por el respeto de la dignidad humana y la atención de la salud centrada en la persona". Fuente: (MinutoUno)