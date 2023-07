Ante los robos, cambian los herrajes de los ataúdes en Rosario

Sociedad Profanaron tumbas en un cementerio del departamento Diamante

El robo de los herrajes de bronce de las puertas del teatro El Círculo y de picaportes en distintas zonas del centro de la ciudad de Rosario, dejó en evidencia que la situación delictiva persiste pese a los allanamientos a chatarrerías. Pero además, desde la Cámara de Ferreteros, señalaron que la situación también los obliga a reemplazar el decorado de los féretros ante los constantes robos en los cementerios; situación que se repite en otros puntos del país.Según explicó el ferretero, las consultas por el robo de picaportes son constantes y la mayoría de la gente opta por dejar de lado el bronce y pasar a aluminio o plástico. “El bronce es el mejor material para la no conductividad de los virus, cuando se los reemplaza por plástico o aluminio, los virus se quedan más tiempo”, agregó.Con respecto a los precios, el comerciante detalló que uno de aluminio se consigue por mil pesos, mientras que los de plástico reforzado cuestan cerca de dos mil y los de bronce como mínimo salen cinco mil.“Pasa que la durabilidad no es la misma, el de aluminio es livianito y se parte con el uso. El de bronce es eterno, siempre y cuando no vengan a cometer actos delictivos”, aclaró.Consultado sobre los herrajes del teatro El Círculo, el hombre advirtió que hay una “terrible pérdida de valor patrimonial”. “En el casco antiguo se ve más porque los manijones de las casonas o los pasacartas, ya no se fabrican más. Algún herrero debería volver a hacerlos con una aleación más económica y pintarlos de dorado porque es una pena ver las puertas así”, sostuvo."No es tan difícil solucionar este problema. Creo que la ley tendría que ir a los lugares donde se compran metales y ver cuáles ingresan de buena fe y cuáles no", concluyó Angiulli. (Rosario 3)