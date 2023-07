Asociación de Inquilinos dice estar "conforme" con la Ley de Alquileres

Un 11 de junio del 2020, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó la Ley de Alquileres y de acuerdo a lo que manifestó Mauricio Leonard, de la Asociación de Inquilinos, su objetivo fue “que los valores estén por debajo o a la misma altura que la inflación”.Al respecto, desde la Asociación de Inquilinos indicaron que teniendo en cuenta los últimos valores inflacionarios en los tres años, la cual fue de un 441%, “el índice de aumento por ley de alquileres es del 355% mientras que el aumento de los nuevos contratos que no esta regulado es de 580%”.Asimismo, acusa al Colegio de Inmobiliarios ya que señala que “trata de derogar esta ley o cambiar el artículo porque quieren aumentar por arriba de inflación y nosotros queremos lo contrario”. Y agregó: “La asociación de inquilinos empiezan a ocupar o hacer lo que el Estado no hace y se denomina “mistery shopping”, que es un cliente que va a averiguar por determinados y servicios para ver como funciona sin la ley de alquileres y ofrecían un 55% semestral que seria un 110% anual pero en realidad era un 132%”.Por último, en referencia a la crisis habitacional, Leonard señaló que “hay un Estado que está bastante ausente con las políticas públicas, entonces es un combo, es un mercado feroz que no quiere que el Estado intervenga en la vivienda porque le saca cuota del mercado”.Sin embargo, sostuvo que esta problemática data de hace mucho tiempo. “La oferta nunca fue superior a la demanda porque la oferta se produce en mayor tiempo para construir y la demanda es constante. Hay que buscar y tener paciencia y se encuentra un alquiler”, indicó. (APF)