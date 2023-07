WhatsApp Web dejará de funcionar y debe ser reemplazado: cómo hacerlo

WhatsApp continúa mejorando la experiencia de sus usuarios. Los nuevos cambios que introdujo Meta, en este último tiempo, se encuentran relacionados al fin de la versión web de la aplicación.Aunque la noticia no generó sorpresas, hace algunas semanas se anunció que WhatsApp Web para Windows dejará de funcionar para siempre."Los usuarios que abran la aplicación de escritorio WhatsApp basada en Electron ahora encontrarán un mensaje de caducidad", informó el sitio WABetaInfo.Meta decidió que WhatsApp Web deje de funcionar definitivamente. Sin embargo, esta medida sólo afecta a la app para Windows basada en Electron.Según explicaron, las aplicaciones creadas bajo este sistema (Electron) consumen más recursos. A diferencia de ello, las "nativas" ofrecen una experiencia más fluida y con una mejor calidad de servicio."La aplicación ya no es compatible y deben cambiar a la nueva aplicación nativa para continuar usando WhatsApp en sus computadoras de escritorio (Microsoft)", detalló WABetaInfo.Ante el cierre de WhatsApp Web para Windows, ahora los usuarios deberán descargar esta versión mediante Microsoft Store.Al ser una app nativa, el usuario podrá disfrutar de una experiencia más estable, pero no dispondrá de ciertas herramientas en caso de tener una cuenta de empresa (por ejemplo, respuestas automáticas).-Dirigirse al logo de "Windows" y hacer clic.-Cuando se abra una nueva pantalla, ubicar "Microsoft Store".-En el sector de "Buscar aplicaciones...", escribir "WhatsApp Web".-Seleccionar la app de Meta y descargarla.-Una vez finalizado el proceso, la app de mensajería estará lista para utilizar en el escritorio.