Prefectura rescató a tres pescadores que no podían volver a la costa en Chubut

Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó un exitoso operativo de rescate a un grupo de personas que realizaban pesca deportiva a unos 46 kilómetros del Puerto de Rawson, provincia de Chubut, cuando el motor de su lancha tuvo un desperfecto mecánico y quedaron la deriva.Se trata de tres hombres, de 52, 32 y 29 años, que habían zarpado desde la bajada del “Baño”, en la zona de la Isla Escondida, sector que no está habilitado para bajar con embarcaciones.La Autoridad Marítima fue advertida del incidente por un llamado al número de Emergencias Náuticas (106) e inmediatamente inició las tareas de rescate.En un operativo por tierra y por agua, el personal logró localizar a los pescadores a unos 700 metros de la costa y trasladarlos a tierra firme en buen estado de salud.Cabe destacar que la embarcación no tenía realizado el correspondiente despacho de salida y su propietario no tenía habilitación náutica ni documentación a bordo.La lancha quedó encallada y amarrada a una roca a unos 4 kilómetros al norte de la Isla Escondida.