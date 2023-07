Día del Locutor: para Claudio Belotti "es la compañía de una voz del otro lado"

El Día Nacional del Locutor se celebra todos los 3 de julio debido a que en esa fecha se recuerda el nacimiento de la entidad gremial que se llevó a cabo siete años antes y nuclea a los profesionales de la radiodifusión, la Sociedad Argentina de Locutores.rescató en la voz de Claudio Belotti, locutor de, su experiencia detrás del micrófono y lo que significa el vínculo con quienes están del otro lado de la radio. También se refirió a su mentor, Juan Alberto Badía."Siempre viví pensando en la radio. Desde chiquito, cuando lloraba, me calmaban con una radio pequeña y desde ese momento me pareció que mi mundo era la radio. Siempre me gustó investigar a fines de los ´80 cómo era el mundo de la FM y los medios de comunicación y siempre me dormía con una radio bajo la almohada; hoy lo sigo haciendo, ya con un celular", repasó el locutor.

"Mi mundo siempre ha sido la radio, es casi mi ámbito natural"

"Recuerdo muchos momentos de soledad, acompañándome con la radio; siempre ha sido la compañía de una voz del otro lado que casi ni siquiera era necesario conocerla", aseguró el profesional deConsultado a Belotti por su incursión en la televisión, de la mano deéste argumentó: "Siempre fue curiosear un nuevo mundo con la idea de jugar, entrar en complicidad con los compañeros. Somos afortunados porque este medio te permite hacer lo uno quiere y tratar de construir mundos o llevar a la pantalla lo que uno imagina; siempre es estar jugando para unir la radio con la televisión: qué hacer con una voz y la imagen".En la ocasión, el locutor contó que la transmisión radial más insólita que le tocó cubrir fue la de un desfile de modas. "Estar en contacto con la gente, charlar con los que no conocen este mundo para presentárselos en un diálogo de igual a igual es algo que siempre me divierte y me pone nervioso, también, porque es tratar de que todo parezca natural y ese es siempre mi mayor desafío: que todo parezca natural", aseguró."De él, tengo el mejor de los recuerdos porque me permitió conocer un profesional íntegro y siempre dispuesto a charlar con uno que venía de las provincias y la relación que él lograba con todos era especial porque escucharlo a él era escuchar la voz de un amigo, por todo lo que nos decía y nos regalaba", indicó Belotti.Y cerró: "Soy un afortunado porque esta profesión me permitió llegar a lugares que no me imaginaba y me permitió conocer a gente que no imaginaba conocer y ojalá la pueda seguir transitando con esa integridad que alguna vez me mostró Juan (Alberto Badía) y pueda seguir llegando a los que están del otro lado con este vínculo de amistad. Tengo amigos del otro lado, aunque no nos conozcamos".