El ascenso de la temperatura en Entre Ríos durante el lunes: llegaría a los 25ºC

Paraná tendrá este lunes una mínima de 16 grados durante horas de la madrugada y media mañana. Sin embargo, el clima húmedo presente en el ambiente haría que la temperatura comience a subir hasta los 25 grados, es decir, uno más que la jornada de este domingo. Los vientos serían leves y no superarían los 22 kilómetros por hora.Los departamentos de Federal, Federación y Concordia compartirán los mismos niveles a lo largo del lunes. Se espera que la máxima no supere los 24 grados y la mínima alcance los 15ºC. Además, se estima que podría llegar a producirse el fenómeno de neblina durante la mañana.Las temperaturas más frescas se verán en el sur de la provincia, donde Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Concepción del Uruguay y Colón la temperatura no estará por encima de los 22 grados, mientras que la mínima llegará a los 14ºC.