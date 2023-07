Se realizó manifestación por el reasfaltado de ruta 20 en Gualeguaychú

Policiales Falleció un paranaense tras choque entre moto y camión en Ruta Nacional 12

Allí, mientras otros portaban sus banderas argentinas y entrerrianas agitadas por el viento del norte. Fueron cientos de vecinos que se congregaron para reclamar seguridad vial y que las promesas se transformen en realidades.o.Participaron de la asamblea tanto la Asociación Civil por la Verdad y Justicia [ACIVERJUS]como Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y el grupo SOS Ruta 20 que motorizó el encuentro comunitario.La ruta provincial 20 se asfaltó por primera vez en la década de 1960 y, en 1976, se concretó un ensanche y re asfaltado. “A casi 40 años de ese trabajo nunca más se le hizo una intervención vial profunda” contaron en la asamblea.“La ruta no tiene el requerimiento técnico que se necesita para la cantidad de tránsito actual. Es obvio que no tenemos una ruta acorde a los tiempos que vivimos. Está deteriorada, hay que sortear pozos y la mayoría de los tramos están dañados”.En el encuentro, los vecinos expresaron que “pedimos el ensanche de la ruta, mejoras en las banquinas, la señalética como corresponde, el re asfaltado con el espesor necesario, una balanza para camiones. Es decir, queremos una ruta normal como la que existe en otras provincias”.A su vez, manifestaron su oposición a las empresas concesionarias que ganan las licitaciones en el departamento a las que acusaron de ejecutar obras con “mala calidad constructiva” y remarcaron que “queremos pedirles a los legisladores e intendentes que gestionen por la ruta y a los conductores aumentar la precaución y bajar la velocidad para evitar más muertos en la ruta 20. Lamentablemente no sabemos cuántos son porque no existen estadísticas formales”.“Hacer bien las cosas no cuesta nada”, dijo Carlos Tomassi, uno de los responsables de SOS Ruta 20, mientras que Silvina Cabrera precisó que “en 2016, cuando asumió como directora de Vialidad Provincial Alicia Benítez nos prometió el reasfaltado y no se hizo. Lo único que cosechamos son promesas como “terminamos la ruta 51 y empezamos con la 20” pero estamos abandonados por el Estado. Es desidia”.Tomassi explicó a R2820 que “estamos hartos de los anuncios antes de las campañas electorales. En 40 años solo hicieron arreglos superficiales y mal hechos. Pedimos el reasfaltado desde Gualeguaychú a Villaguay”.Detalló que “la provincia está retrasada en el estado de sus rutas respecto a otras provincias y ni hablar en comparación con Uruguay que, en 10 años, reparó sus rutas y está construyendo nuevas autopistas”.Desde la agrupación SOS indicaron que “contamos con unas 15 mil firmas para un petitorio que llevaremos al gobierno, que sabemos que ya se va y por eso apuntamos también a los que vendrán. Que sepan que no les creemos las promesas y que las pocas gestiones que se han hecho no alcanzan”.A pesar de que la convocatoria fue sin banderías políticas, con tintes electorales asistieron el senador nacional Alfredo De Angeli y el diputado provincial Nicolás Mattiauda, ambos del PRO, junto a varios precandidatos a intendentes de Gualeguaychú de ese sector político.A ellos los vecinos les dijeron que “si ganan tienen que gestionar. Sepan que les vamos a marcar la cancha, los vamos a seguir de cerca porque son empleados del pueblo que los vota”. Desde la organización remarcaron que “esta movilización no es política ni partidaria”.Finalmente, tras las opiniones de algunos presentes se decidió convocar a otra asamblea dentro de dos semanas para el domingo 16 pero llamando a contar con el senador departamental Jorge Maradey, los diputados provinciales y con la directora de Vialidad Provincial. (