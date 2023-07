Sube la temperatura y llegará a 24° este domingo: cómo estará en la semana

Cómo estará el tiempo en la semana

¿Habrá nuevas olas de frío?

En el inicio de la jornada de domingo se presentó un cielo parcialmente nublado y se espera una máxima que se elevará a los 24 grados centígrados en Paraná, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, habrá presencia de vientos que oscilarían hasta los 22 kilómetros por hora, además de la humedad.La masa de aire cálido que se instaló en toda la región desde hace unos días, continuará por algunas jornadas más con aire templado y húmedo.Según el informe del SMN, en Paraná y alrededores else espera que el calor siga y el cielo este parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas serán de 15 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 25 grados.Algo similar se espera para el, donde se espera un cielo algo nublado, con vientos del norte y noreste. En cuanto la temperatura, la máxima prevista para ese día será de 24 grados.A partir de allí, “el aire templado persistirá hasta el miércoles”, con registros térmicos que “se irían incrementando gradualmente, lo cual es bastante atípico para la época”, informó el meteorólogo, Alejandro Gómez, a Elonce al asegurar que “estamos acostumbrados a hablar del veranito de San Juan que llegaría bastante retrasado, dado que la fecha en que se conmemora el santo es el 24 de junio”.”, mencionó Gómez. Hacia la noche de esta jornada y el jueves, “se observa el acercamiento de un sistema frontal que no terminaría de entrar de lleno en nuestra zona, pero podría aportar condiciones de inestabilidad más importantes”.Gómez acotó que. Consideró que “para después del 9 de julio tendríamos la entrada de una nueva masa de aire frío, aunque no sería de gran importancia”.“Todavía no se puede asegurar que estos frentes sean tan imponentes como la masa polar que tuvimos dos semanas atrás”, completó el meteorólogo.ElonceDistintos pronósticos a mediano plazo indican que las anomalías de temperatura se mantendrán con valores muy positivos en al menos esta primera quincena de mes, especialmente en el norte argentino en donde las marcas se mantendrían muy por encima de lo normal y el frío parecería no llegar. Nuestro modelo de confianza ECMWF, proyecta a nivel general (imagen de portada) un mes de julio que será más cálido que lo normal sobre el centro y fundamentalmente el norte de Argentina, dio cuenta el sitio Metored.