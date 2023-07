El encantador vínculo de una cocinera con la gastronomía y la comunidad judía

El secreto de las abuelas

Su pasión por la gastronomía judía

Cómo surgió su vínculo con el judaísmo

La gastronomía a lo largo del mundo se destaca por ser diversa en diferentes sentidos, entre los que se destacan varios grupos que crearon y mejoraron platos de comida., una de las cocineras más conocidas populares de la ciudad de Basavilbaso, donde se encuentra, que se emite porEn primer lugar, nos abrió las puertas de su casa, donde en su letrero expresa “Las comidas de la Bobe” en calle Quiroz 203. Muy atenta, recibió con algunos de los platos más característicos de la comunidad judía: “El, que es una mezcla de pescado de río, es lo que se come con Jrein, que es un aderezo con remolacha, mostaza, azúcar sal y pimienta. Como segundo plato presentamos los, que es una masa que está rellana de papa con cebollita rehogada, sal y pimienta. La tradición es así. Si quiere, lo puede comer con otras cosas. Después tenemos los, que también es una masa filo que se hace al horno y lleva cebollita rehogada y papa en el relleno. Lo otro es, que se come en una fiesta que se llama Pesaj. Es cuando los judíos cruzaron el desierto y no tenían más que harina y agua. Hacían una mezcla, lo secaban en las piedras y eso fue como fueron sobreviviendo en el desierto”.Respecto a los knishes, la cocinera comentó que preparación de la masa “es la más sencilla”. Entre lo que contiene, avisó que tiene “harina 0000, agua, aceite y un chorrito de vinagre”. Además, comentó la clave para hacerlo bien:Posteriormente, agregó cómo sigue la receta: “Le pongo el puré de cada lado de la masa. La voy arrollando. Aceitas la masa y polvoreas con harina. Arrollando la masa, se hace el hojaldre, se pone al horno y se cocina”.Una forma característica de conocer si la masa estaba bien hecha era que “se tenía que ver en el dibujo del mantel. Que se vea una masa transparente que se vea el dibujo del mantel”.Me pasaron las recetas mi suegra, señoras conocidas, vecinos y fui aprendiendo y probando. A la gente le gustó y a mí me gusta. Creo que lo que vos haces te tiene que gustar para poder hacerlo. Me gusta mucho cocinar”, sostuvo.La mujer oriunda del departamento Colón mencionó que no es judía, pero reveló cómo comenzó a tener contacto con esa comunidad: “Me casé con un judío y aprendí todas estas cosas. Me integré a la comunidad cuando me vine a vivir acá en el ’88. Mis hijos también –tengo seis-. Me aceptaron, les gustó mi comida y aquí estoy”.Este camino de la gastronomía le permitió hacerse pasos hasta en el mundo de la televisión nacional: “Estuve en Cocineros Argentinos en 2014. Después me han venido a filmar de Gualeguaychú Canal 9 también y un programa que creo que se llamaba Tomate la tarde que había en la televisión nacional”.Sobre este reconocimiento de parte de la comunidad, Marta lo resumió como “un orgullo”. “”, agregó. Asimismo, destacó algunos comensales conocidos en la política que degustaron sus paltos: “También le di de comer al ex presidente Macri. Es un orgullo haberle dado de comer a un presidente. Comió Bagels, vino acá a Basavilbaso para un Año Nuevo judío. Hizo un brindis en la sinagoga y le tuve que hacer comida. También han venido algunos ministros de Turismo”.También sirve a modo de prueba de la típica comida judía para grupos locales, provinciales y hasta internacionales. Sobre este último punto, rescató: “”.