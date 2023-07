Con sentidos mensajes, despiden a joven que murió al sufrir accidente doméstico

Policiales Adolescente murió al sufrir un accidente doméstico mientras estaba con amigos

Dolor y mensajes de despedida

Morena Flores, de 15 años, murió este viernes luego de sufrir un accidente doméstico en la vivienda de un compañero, en la ciudad de Gualeguaychú.Inmediatamente, la dueña de casa, mamá de uno de los compañeros de Morena, llamó a la ambulancia e intervino junto a los chicos para tratar de contener el sangrado de la joven.La adolescente fue trasladada al Hospital Centenario, donde requirió de una intervención quirúrgica. El sangrado era tan grande que requirió más de 30 transfusiones de sangre y plaquetas. Luego se confirmó su deceso.“El Club Sarmiento acompaña a la familia y seres queridos de Morena Abigail Flores por la inesperada muerte. Pidiendo a Dios por el consuelo y pronta resignación de todos”, expresaron desde el Club Deportivo y Social Sarmiento.“Qué triste noticia, mucha fuerza a toda la familia de Morena”, expresó una mujer mientras que otra escribió: “Que brille la luz que no tiene fin para ella. Fuerza a la familia y compañeros”.“QEPD dulce Morena. Un abrazo a la familia. Tus maestros y directivos de la escuela Sagrado Corazón”, expresó una docente.“Que Jesús te sostenga en la palma de su mano hasta el reencuentro con tus seres queridos niña”, expresó una mujer y otra agregó: “Q.E.P.D niña hermosa Dios te ha elegido para tenerte a su lado y los ángeles te cuidarán. Abrazo a sus familiares y a sus abuelos”.“No hay palabras para semejante dolor descansa en paz bella More y un enorme abrazo a sus padres, hermano y familia en tan tremenda pérdida”, indicó un allegado.“Dios mío...pobrecita no hay palabras para semejante desgracia. Q.E.P.D hermosa pequeña”, dijo una mujer.“Profundo dolor para toda la comunidad del colegio J. M Bertora. Acompaño a su familia y compañeros de curso. QEPD More”, indicó otra mujer.